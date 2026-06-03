Καλιφόρνια: Άνδρας κρατούσε ομήρους μέσα σε τράπεζα – Νεκρός από αστυνομικά πυρά

Θρίλερ διάρκειας σχεδόν 16 ωρών εκτυλίχθηκε στην πόλη Μπέικερσφιλντ της Καλιφόρνια, όταν ένας άνδρας οχυρώθηκε μέσα σε υποκατάστημα τράπεζας, κρατώντας ομήρους και προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Τρίτης 02.06.2026, όταν η αστυνομία δέχθηκε κλήση για απειλή βόμβας σε υποκατάστημα της Chase Bank στο κέντρο της πόλης της Καλιφόρνια. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ένας άνδρας είχε ταμπουρωθεί μέσα στο κτίριο μαζί με αρκετούς πολίτες. Κάποιοι από τους ομήρους κατάφεραν να διαφύγουν, ενώ άλλοι παρέμειναν εγκλωβισμένοι.

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Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα, με τις Αρχές να εκκενώνουν τα γύρω κτίρια και να αναπτύσσουν ισχυρές δυνάμεις. Στο σημείο έσπευσαν ομάδες SWAT, διαπραγματευτές ομήρων και ειδικοί πυροτεχνουργοί, αναφέρει το CBS.

Μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις, ο δράστης συμφώνησε αρχικά να απελευθερώσει έναν όμηρο και λίγες ώρες αργότερα ακόμη έναν. Ωστόσο, η κρίση συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Τελικά, λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης, η ομηρία έλαβε τέλος όταν πράκτορες του FBI πυροβόλησαν τον ύποπτο κατά τη διάρκεια επιχείρησης. Ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο.

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Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει στη δημοσιότητα την ταυτότητα του δράστη ούτε τα κίνητρά του, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες σε προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου.

Οι υπόλοιποι όμηροι απελευθερώθηκαν σώοι και υποβλήθηκαν προληπτικά σε ιατρικές εξετάσεις.

Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι το υποκατάστημα είχε εκκενωθεί και ότι συνεργαζόταν πλήρως με τις Αρχές καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης.

Η πόλη Μπέικερσφιλντ βρίσκεται περίπου 180 χιλιόμετρα βόρεια του Λος Άντζελες.