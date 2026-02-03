Εισαγγελική έρευνα στα γραφεία της X στο Παρίσι για παρεμβάσεις στον αλγόριθμο – Κλήθηκε για ακρόαση ο Μασκ

Τα γραφεία της Χ του Έλον Μασκ στο Παρίσι ερευνά μονάδα για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο ανακοίνωσε η εισαγγελία.

Η έφοδος στα γραφεία του Χ στο Παρίσι από την εισαγγελία γίνεται στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2025, ενώ ο Έλον Μασκ και η διευθύνουσα σύμβουλος του Χ Λίντα Γιακαρίνο εκλήθησαν για κατάθεση.

Η μονάδα ηλεκτρονικού εγκλήματος της εισαγγελίας στο Παρίσι διεξήγαγε τις έρευνες με τη συμμετοχή της Europol και την υποστήριξη της μονάδας ηλεκτρονικού εγκλήματος της γαλλικής αστυνομίας, πρόσθεσε σε ανάρτηση στο X.

«Παράλληλα, έχουν σταλεί κλήσεις για εθελοντικές ακροάσεις στις 20 Απριλίου 2026 στο Παρίσι στον Έλον Μασκ και στην Λίντα Γιακαρίνο, υπό την ιδιότητά τους ως de facto και de jure διευθυντές της πλατφόρμας X κατά τη στιγμή των γεγονότων», ανέφερε η εισαγγελία.

Une perquisition est diligentée dans les locaux français de X par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris avec @CyberGEND et @Europol dans le cadre de l'enquête ouverte en janvier 2025. February 3, 2026

Σύμφωνα με την εισαγγελία η έρευνα ξεκίνησε αφού επικοινώνησε μαζί της ένας βουλευτής ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οι μεροληπτικοί αλγόριθμοι στο X ήταν πιθανό να έχουν παραμορφώσει τη λειτουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασίας δεδομένων.

Την ίδια στιγμή, αντίστοιχη καταγγελία υπέβαλε και ανώτερο στέλεχος στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, το οποίο δραστηριοποιείται στη γαλλική δημόσια διοίκηση. Όπως επισημαίνεται στην αναφορά, οι πρόσφατες τροποποιήσεις στον αλγόριθμο της πλατφόρμας X φαίνεται να ευνοούν τη μαζική ανάδειξη πολιτικού περιεχομένου αμφιλεγόμενης ποιότητας, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον ρόλο της πλατφόρμας στη διαμόρφωση και την ποιότητα του δημόσιου διαλόγου.

Η έρευνα που άνοιξε τον Ιανουάριο 2025 διευρύνθηκε για να περιλάβει και την δημιουργία σεξουαλικού περιεχομένου από το chatbot Grok. Δεν έχει υπάρχει σχόλιο από το Χ.

Η εισαγγελία του Παρισιού μάλιστα τόνισε ότι αποχωρεί από το X και θα χρησιμοποιεί από εδώ και στο εξής το LinkedIn και το Instagram. Το LinkedIn ανήκει στη Microsoft και το Instagram στη Meta.