Τεράστια κινητοποίηση στον Πύργο του Άιφελ ύστερα από πληροφορίες της παρισινής αστυνομίας για βόμβα λίγα λεπτά μετά τη 1:30 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας της Τετάρτης (23.09.2020).

Όπως μεταδίδουν γαλλικά αλλά και διεθνή ΜΜΕ, όπως η Daily Mail Online, ο Άιφελ εκκενώνεται για λόγους ασφαλείας. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η αστυνομία ανώνυμο τηλεφώνημα από κάποιον που ισχυριζόταν ότι έχει αφήσει εκρηκτικά στον Πύργο.

The Eiffel Tower is evacuated due to a bomb threat as armed police cordon off the Paris landmark https://t.co/1JLdSbxnHn pic.twitter.com/croVf6Gu19