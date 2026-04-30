Εκκενώθηκε ο σταθμός Farrigdon του Λονδίνου λόγω «διαρροής αερίου» – Επιβάτες ένιωσαν αδιαθεσία

Εκτός λειτουργίας τέθηκε εκτάκτως ο σταθμός Farringdon στο κεντρικό Λονδίνο το πρωί της Πέμπτης (30.4.26) καθώς επιβάτες κατήγγειλαν ότι αισθάνθηκαν αδιαθεσία.

Όπως έγινε γνωστό, κανένας συρμός δεν πραγματοποιούσε για ώρα στάση στον συγκεκριμένο σταθμό του Λονδίνου και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Σε ανακοίνωσή της, η Thameslink ανέφερε ότι «οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διαχειρίζονται περιστατικό στον σταθμό Farringdon», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του συμβάντος.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν ενημέρωση για διαρροή αερίου.

Το κλείσιμο του σταθμού επιβεβαίωσε και η National Rail.

Την ίδια ώρα, αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για επιχείρηση μεγάλης κλίμακας στο σημείο, ενώ αστυνομικοί και ασθενοφόρα βρέθηκαν στο σημείο.

Δεν είναι σαφές αν τελικά κάποιοι από τους επιβάτες χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.