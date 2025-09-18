Κόσμος

«Έκλεισε» η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη στις 23 Σεπτεμβρίου

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών
Φωτογραφία Eurokinissi
Φωτογραφία Eurokinissi

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το μεσημέρι της Τρίτης (23 Σεπτεμβρίου 2025), στη Νέα Υόρκη, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Όπως είχε γράψει η Χριστίνα Κοραή στην στήλη της στο Newsit.gr, το τετ α τετ ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ειδικότερα, την Δευτέρα (22.09.2025) το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη για να μετάσχει στις εργασίες και τις επαφές της 80ής Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Το επίσημο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά το πρωί της Τρίτης (23.09.2025). Την ίδια ημέρα αναμένεται να έχει τετ α τετ με τον Τούρκο πρόεδρο, ενώ η ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Παρασκευή (26.09.2025).

Κόσμος
