«Έκλεψε» τις εντυπώσεις η βασίλισσα Μαίρη της Δανίας: Η ιστορική τιάρα του 1840 που φόρεσε στους πρωτοχρονιάτικους εορτασμούς

Την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη δεξίωση και το επίσημο δείπνο για την υποδοχή του νέου έτους, παρέθεσαν ο βασιλιάς Φρέντερικ και η βασίλισσα Μαίρη της Δανίας, στο Μέγαρο Christian VII στο Αμάλιενμποργκ της Κοπεγχάγης.

Η βασίλισσα της Δανίας έκλεψε τις εντυπώσεις επιλέγοντας μια χρυσή δημιουργία του σχεδιαστή Jesper Høvring. Το φόρεμα ξεχώριζε για τις περίτεχνες δαντελένιες λεπτομέρειες και τις κομψές διαφάνειες στο επάνω μέρος, οι οποίες αγκάλιαζαν τους ώμους και τα χέρια, προσδίδοντας μια αύρα διαχρονικής κομψότητας στην εμφάνισή της.

Τις εντυπώσεις, ωστόσο, μονοπώλησαν τα κοσμήματα της εμφάνισής της, καθώς επέλεξε εμβληματικά κομμάτια από τη βασιλική συλλογή. Στα μαλλιά της φόρεσε μία κομψή τιάρα-μπαντό με διαμάντια κοπής rose-cut, ένα κειμήλιο που ανήκε κάποτε στην πριγκίπισσα Charlotte Amalie της Δανίας.

Η ιστορία του συγκεκριμένου κοσμήματος είναι ιδιαίτερη, καθώς οι πολύτιμοι λίθοι του ήταν αρχικά ενσωματωμένοι σε μια ζώνη που φιλοτεχνήθηκε το 1840, προτού επανασχεδιαστούν για τη δημιουργία της τιάρας. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακά διαμαντένια σκουλαρίκια της ίδιας συλλογής.

Είναι η δεύτερη χρονιά που το βασιλικό ζεύγος της Δανίας πραγματοποιεί τις ετήσιες εορταστικές εκδηλώσεις μετά την ιστορική παραίτηση της βασίλισσας Μαργαρίτας Β’, το 2024, η οποία επί 52 συναπτά έτη διατηρούσε τα ηνία των εορτασμών της 1ης Ιανουαρίου.

Μεταξύ των υψηλών προσκεκλημένων ήταν η Πρωθυπουργός της Δανίας, Mette Frederiksen, ο υπουργός Εξωτερικών Lars Løkke Rasmussen και ο υπουργός Άμυνας Troels Lund Poulsen. Επίσης έδωσαν το «παρών» μέλη της βασιλικής οικογένειας μεταξύ των οποίων ο διάδοχος του θρόνου πρίγκιπας Κρίστιαν, ο πρίγκιπας Ιωακείμ, η πριγκίπισσα Μαρί και η πριγκίπισσα Βενεδίκτη.

Η βασίλισσα Μαργαρίτα, στα 85 της χρόνια, παρέδωσε μαθήματα στυλ, επιλέγοντας μια εντυπωσιακή κατακόκκινη τουαλέτα με δραματική ουρά και ασύμμετρα κοψίματα στο μπροστινό μέρος. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με τη χρυσή τιάρα Naasut και ένα καφέ γούνινο πανωφόρι.

Με αφορμή την άφιξη του νέου χρόνου η βασιλική οικογένεια της Δανίας τηρώντας τις παραδόσεις θα πραγματοποιήσει πέντε διαδοχικές δεξιώσεις.

Η δεύτερη κατά σειρά εκδήλωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 5 Ιανουαρίου στον ίδιο ιστορικό χώρο. Η δεξίωση παρατίθεται προς τιμήν των μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, της Βασιλικής Φρουράς καθώς και του Σώματος Αξιωματικών του Συντάγματος των Ουσάρων της Φρουράς, σύμφωνα με το βρετανικό Hello!.