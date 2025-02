Εκλογές στη Γερμανία: Διαδηλώσεις κατά της AfD στο Αμβούργο – Επεισόδια στην πορεία των νεοναζί στο Βερολίνο

Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο (22.02.2025) στο Αμβούργο κατά της ακροδεξιάς AfD, μόλις 24 ώρες πριν από τις κρίσιμες εκλογές στη Γερμανία.

Την ίδια στιγμή, νεοναζί έκαναν την δική τους πορεία στο κέντρο του Βερολίνου και συγκρούστηκαν με αντιδιαδηλωτές, οι οποίοι προσπάθησαν να τους εμποδίσουν. Όπως φαίνεται, η Γερμανία παραμένει διχασμένες και οι εκλογές της Κυριακής αναμένεται να ρίξουν περισσότερο «λάδι» στη φωτιά, όποιο και αν είναι το κόμμα που θα βγει στην εξουσία.

Στο Αμβούργο, η συγκέντρωση έγινε υπό το κεντρικό σύνθημα: «Δεν θα επιτρέψουμε να διχαστούμε. Το Αμβούργο επιλέγει την ενότητα», με την κινητοποίηση να στρέφεται εναντίον τόσο της Εναλλακτικής για την Γερμανία Af) όσο και της μεταναστευτικής πολιτικής της Χριστιανικής Ένωσης CDU/CSU.

«Στέλνουμε μήνυμα ενάντια στην στροφή της Γερμανίας προς τα δεξιά», «Το μίσος δεν είναι εναλλακτική», «Καμία ανοχή στην μισαλλοδοξία», «Όλοι μαζί κατά του φασισμού», αλλά και «Πηγαίνετε να ψηφίσετε – Μαζί για την δημοκρατία!», ήταν μερικά από τα μηνύματα στα πλακάτ των διαδηλωτών.

Στο Βερολίνο αντιθέτως, νωρίς το απόγευμα περίπου 300 νεοναζί έκαναν πορεία στο κέντρο, η οποία διεκόπη επανειλημμένα από περίπου 1.200 αντιδιαδηλωτές.

#Berlin antifascist protesters clashed with police ahead of the upcoming parliamentary elections. Officers used tear gas to break up the riot.#Freedompic.twitter.com/XZJ8xUDWmz