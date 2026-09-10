Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Τα ιατρικά λάθη που «σκότωσαν» θρύλους – Από τον Μάικλ Τζάκσον, στον Έλβις, τον Prince και τον Στιβ Μακ Κουίν

Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, χθες (09/09/26) ο οποίος ακόμα ερευνάται και θεωρείται πιθανό να προκλήθηκε από αμφιλεγόμενες ιατρικές πρακτικές, δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Αρκετές προσωπικότητες παγκοσμίως έχουν χάσει τη ζωή τους όπως ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια ή ως άμεσο αποτέλεσμα αμφιλεγόμενων, πειραματικών ή λανθασμένων ιατρικών πρακτικών κυρίως στις ΗΠΑ. Διάσημοι σταρ όπως ο Μάικλ Τζάκσον, ο Έλβις Πρίσλει, η Τζόαν Ρίβερς ή ο Στιβ Μακ Κουίν εμπιστεύθηκαν την ζωή τους σε λάθος ανθρώπους. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Μάικλ Τζάκσον Το 2009 πάγωσε ο πλανήτης στο άκουσμα του θανάτου του Μάικλ Τζάκσον. Ο «Βασιλιάς της Ποπ» πέθανε από οξεία δηλητηρίαση από προποφόλη (ένα ισχυρό αναισθητικό που χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε χειρουργεία) και βενζοδιαζεπίνες. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ο προσωπικός του γιατρός, Dr. Conrad Murray, του χορηγούσε το φάρμακο στο σπίτι ως θεραπεία για την αϋπνία χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό παρακολούθησης, πρακτική που χαρακτηρίστηκε άκρως επικίνδυνη και ανεύθυνη. Ο γιατρός καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. June 25, 2009 – MICHAEL JOSEPH JACKSON (Aug. 29, 1958 – Jun. 25, 2009) Credit line: KEYSTONE Pictures / Zuma Press / Profimedia Έλβις Πρίσλεϊ Άλλος ένας θάνατος που σόκαρε τον κόσμο. Αν και η επίσημη αιτία θανάτου του Έλβις το 1977 ήταν καρδιακή ανακοπή, μεταγενέστερες έρευνες έδειξαν ότι στο σώμα του υπήρχε ένας θανατηφόρος συνδυασμός από 14 διαφορετικά συνταγογραφούμενα φάρμακα (διεγερτικά και κατασταλτικά). Ο προσωπικός του γιατρός, Dr. George Nichopoulos, κατηγορήθηκε για αλόγιστη υπερσυνταγογράφηση εθιστικών ουσιών. Αν και αθωώθηκε ποινικά, η ιατρική του άδεια αφαιρέθηκε οριστικά λόγω ιατρικής αμέλειας.

Τζόαν Ρίβερς – Έβγαζαν σέλφι και την σκότωσαν Η διάσημη Αμερικανίδα κωμικός υπέστη το 2014 καρδιακή και αναπνευστική ανακοπή κατά τη διάρκεια μιας υποτιθέμενης εξέτασης «ρουτίνας» στο λαιμό της. Μιας ενδοσκόπησης σε ιδιωτική κλινική. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ένας από τους γιατρούς πραγματοποίησε μια μη εξουσιοδοτημένη βιοψία στις φωνητικές της χορδές, η οποία προκάλεσε λαρυγγόσπασμο, διακόπτοντας την παροχή οξυγόνου στον εγκέφαλό της. Η έρευνα αποκάλυψε σοβαρές παραλείψεις, όπως το γεγονός ότι οι γιατροί έβγαζαν σέλφι με την αναίσθητη σταρ αντί να παρακολουθούν τα ζωτικά της όργανα.

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Ντόντα Γουέστ Το 2007 η μητέρα του διάσημου ράπερ Kanye West πέθανε μία ημέρα μετά από πολλαπλές αισθητικές επεμβάσεις (λιποαναρρόφηση, μειωτική στήθους και σύσφιξη κοιλιάς). Ο χειρουργός της, Dr. Jan Adams, πραγματοποίησε τις επεμβάσεις παρά το γεγονός ότι η West είχε προβλήματα υγείας (καρδιοπάθεια), ενώ η μετεγχειρητική φροντίδα στο σπίτι κρίθηκε ανεπαρκής, οδηγώντας σε θανατηφόρες επιπλοκές.

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Στιβ Μακ Κουίν Ο εμβληματικός ηθοποιός του Χόλιγουντ Στιβ Μακ Κουίν διαγνώστηκε το 1980 με ανίατο μεσοθηλίωμα (μορφή καρκίνου του πνεύμονα). Απογοητευμένος από την κλασική ιατρική, ταξίδεψε στο Μεξικό για να υποβληθεί σε μια άκρως αμφιλεγόμενη εναλλακτική θεραπεία (τη «Θεραπεία Κέλι»), η οποία περιλάμβανε ενέσεις με κύτταρα αμνού, κλύσματα καφέ και λήψη αμυγδαλίνης (laetrile). Κατά τη διάρκεια μιας τελικής επέμβασης σε κλινική του Μεξικού για την αφαίρεση όγκων, υπέστη καρδιακή ανακοπή και πέθανε. Credit line: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia Τζον Ρίτερ Ο αγαπημένος Αμερικανός ηθοποιός κατέρρευσε το 2003 στα γυρίσματα τηλεοπτικής σειράς και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί έκαναν λανθασμένη διάγνωση, θεωρώντας ότι υπέστη καρδιακό επεισόδιο, και ξεκίνησαν θεραπεία με αντιπηκτικά φάρμακα. Στην πραγματικότητα, ο Ρίτερ υπέφερε από διαχωρισμό αορτής (σκίσιμο στη μεγάλη αρτηρία της καρδιάς). Η χορήγηση των αντιπηκτικών επιδείνωσε την εσωτερική αιμορραγία και, όταν έγινε η σωστή διάγνωση, ήταν πλέον αργά για να σωθεί στο χειρουργείο.

O Τζον Ρίτερ πέθανε επίσης σε ηλικία 54 ετών όπως ο Γιώργος Μαζωνάκης / EPA PHOTO/EPA/HANDOUT/HANDOUT PHOTO NO SALES EPA/EPA

Άννα Νικόλ Σμιθ Τον Φεβρουάριο του 2007, η Anna Nicole Smith βρέθηκε νεκρή στο Seminole Hard Rock Hotel and Casino στο Χόλιγουντ της Φλόριντα ενώ βρισκόταν στο δωμάτιό της. Μια νοσοκόμα της έκανε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) μαζί με τον σωματοφύλακα και τον σύζυγο της Νικόλ. Την μετέφεραν στο Περιφερειακό Νοσοκομείο Hollywood Memorial όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της. Μετά από έρευνα οι αρχές διαπίστωσαν ότι η Anna Nicole πέθανε από «συνδυασμένη δηλητηρίαση από ναρκωτικά» που περιελάμβανε ένυδρη χλωράλη, ένα υπνωτικό φάρμακο. Ωστόσο, οι τοξικολογικές εκθέσεις έδειξαν ότι δεν υπήρχαν παράνομα ναρκωτικά στο σώμα της Νικόλ τη στιγμή του θανάτου της. Τελικά, ο ιατροδικαστής έκρινε τον θάνατο της Smith ως τυχαία οξεία συνδυασμένη τοξικότητα φαρμάκων με συνδυασμό συνταγογραφούμενων βενζοδιαζεπινών, συμπεριλαμβανομένων των Valium (διαζεπάμη), Serax (οξαζεπάμη), Ativan (Lorazepam), Klonopin (διαζεπάμη). Η τοξικολογική έκθεση ήταν αποκαλυπτική. Η Άννα Νικόλ είχε επίσης πάρει ένα μυοχαλαρωτικό φάρμακο και λίγες ημέρες πριν πεθάνει είχε επίσης πάρει ανθρώπινη αυξητική ορμόνη και κυανοκοβαλαμίνη (μια μορφή βιταμίνης Β12). Από τα έντεκα φάρμακα που βρέθηκαν στο σώμα της Νικόλ τη στιγμή του θανάτου της, οκτώ από αυτά, συμπεριλαμβανομένου του υπνωτικού φαρμάκου, δεν συνταγογραφήθηκαν στην Άννα Νικόλ Σμιθ, αλλά στον Χάουαρντ Τέρνερ, τον επί μακρόν προσωπικό δικηγόρο της Νικόλ. Δύο άλλα φάρμακα συνταγογραφήθηκαν στον Alex Katz και τη γιατρό Khristina Elaine Eroshevich, τη φίλη και ψυχίατρό της. Το CBS News ανέφερε ότι πάνω από 600 χάπια, συμπεριλαμβανομένων περίπου 450 μυοχαλαρωτικών στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, δεν βρέθηκαν ποτέ στα συνταγογραφούμενα μπουκάλια.

Prince Ο εμβληματικός Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, παραγωγός δίσκων, σκηνοθέτης και διάνοια Prince Rogers Nelson πέθανε από τυχαία υπερβολική δόση συνθετικών οπιοειδών τον Απρίλιο του 2016 στο σπίτι του στο Paisley Park στο Chanhassen της Μινεσότα. Τα αποτελέσματα που βρέθηκαν στην τοξικολογική έκθεση ως μέρος της αυτοψίας εντόπισαν μια εξαιρετικά υψηλή ποσότητα φαιντανύλης. Μια εξέταση αίματος επιβεβαίωσε ότι βρέθηκε συνθετικό οπιοειδές στο στομάχι, το συκώτι και το αίμα που πιθανότατα τον σκότωσε. Ο Prince είχε πάρει πολλά φάρμακα, συμπεριλαμβανομένης της φαιντανύλης για τη θεραπεία του χρόνιου πόνου. Ωστόσο, το φάρμακο θεωρείται «50 φορές πιο ισχυρό από την ηρωίνη» και στο επίπεδο που βρέθηκε στην κυκλοφορία του αίματός του ήταν απολύτως θανατηφόρο. Μερικοί γιατροί πιστεύουν ότι ο Prince είχε αναπτύξει ανοχή στο φάρμακο επειδή το έπαιρνε για τόσο καιρό, κάτι που πιθανότατα οδήγησε στην υπερβολική δόση που προκάλεσε το θάνατό του. Το ζήτημα είναι ποιος προμήθευε τον Prince με όλα αυτά και γιατί δεν τον μετέφεραν στο νοσοκομείο όταν τον εντόπισαν αναίσθητο.

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Μπιλ Πάξτον Τον Φεβρουάριο του 2017, σε ηλικία 61 ετών, ο ηθοποιός Μπιλ (Γουίλιαμ) Πάξτον πέθανε από εγκεφαλικό στο Ιατρικό Κέντρο Cedars-Sinai στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, αφού υποβλήθηκε σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς για ανεύρυσμα αορτής και αντικατάσταση μιας ελαττωματικής καρδιακής βαλβίδας. Ενώ η χειρουργική επέμβαση φάνηκε να είναι επιτυχής, ο Πάξτον πέθανε έντεκα ημέρες αργότερα. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο ηθοποιός πέθανε από εγκεφαλικό μετά από επιπλοκές που σχετίζονται με τη χειρουργική επέμβαση. Τα μέλη της οικογένειας του σταρ του «Τιτανικού», των «Alien» και του «Big Love» κατέθεσαν μήνυση κατά του νοσοκομείου ισχυριζόμενοι ότι ο χειρουργός χρησιμοποίησε «υψηλού κινδύνου και αντισυμβατική χειρουργική προσέγγιση με την οποία δεν είχε επαρκή εμπειρία». Η οικογένεια πιστεύει ότι τα ιατρικά λάθη του γιατρού συνέβαλαν στις επιπλοκές του Μπιλ τις ημέρες μετά την επέμβαση.

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