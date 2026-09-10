Εμανουέλ Μακρόν: Η Ευρώπη να γίνει ένας από τους κορυφαίους παγκόσμιους παράγοντες στο Διάστημα

Την Ευρώπη κάλεσε να γίνει ένας από τους «κορυφαίους παγκόσμιους παράγοντες» στο Διάστημα, με επανδρωμένες πτήσεις εντός «δέκα ετών» και αναπτύσσοντας τις δικές της δυνατότητες δορυφορικής επικοινωνίας, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του σε διεθνή διάσκεψη για το Διάστημα.

Επιπλέον, ο Εμανουέλ Μακρόν τάχθηκε υπέρ της από κοινού διακυβέρνησης του σε παγκόσμια κλίμακα και απευθυνόμενος στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που παρευρίσκονται στη διεθνή σύνοδο κορυφής για το Διάστημα, την οποία διοργανώνει η Γαλλία στο Παρίσι, ζήτησε «κοινή διακυβέρνηση» του Διαστήματος, με «ρυθμίσεις ανάλογες προς τις προκλήσεις».

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«Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι το διάστημα δεν είναι πλέον καταφύγιο», επισήμανε ο Εμανουέλ Μακρόν, σημειώνοντας πως παρά τη διεθνή συνθήκη του 1967, το Διάστημα παραμένει το μόνο σημαντικό παγκόσμιο κοινό αγαθό που δεν υπόκειται σε κανένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Ο Γάλλος πρόεδρος τάχθηκε υπέρ μίας διεθνούς διάσκεψης «για τη θέσπιση ενός σαφούς οδικού χάρτη και για τον συντονισμό της διαστημικής κυκλοφορίας».

Ο Γάλλος πρόεδρος τάχθηκε επίσης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, υπέρ της ενισχυμένης ευρωπαϊκής συνεργασίας στο Διάστημα.

«Η Ευρώπη πρέπει να είναι μεταξύ των κορυφαίων παγκόσμιων παραγόντων στο Διάστημα, ιδιαίτερα στις επικοινωνίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε ο πρόεδρος Μακρόν.

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Ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στην επερχόμενη διαστημική αποστολή που θα μεταφέρει Ευρωπαίους αστροναύτες, (μεταξύ των οποίων και ο ‘Ελληνας Αδριανός Γκολέμης) στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το 2027, σε συνεργασία με την αμερικανική εταιρεία Vast και τη NASA. «Θέλω να δω την πρώτη ευρωπαϊκή κάψουλα φορτίου, Nyx, να δένει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό σε δύο χρόνια. το πρώτο ευρωπαϊκό σεληνιακό όχημα προσεδάφισης, Argonaut, να προσγειώνεται στη Σελήνη σε πέντε χρόνια. και την πρώτη ευρωπαϊκή επανδρωμένη κάψουλα να εκτοξεύεται σε δέκα χρόνια, μεταφέροντας αστροναύτες από την Ευρώπη και άλλα έθνη», δήλωσε ο Μακρόν.

Κάλεσε επίσης τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς, τους κατασκευαστές και όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες να «δημιουργήσουν μια ευρωπαϊκή συμμαχία Direct-to-Device ικανή να παρέχει, έως το 2030», μια άμεση σύνδεση μεταξύ δορυφόρων και κινητών τηλεφώνων, χωρίς να βασίζονται σε επίγεια κεραία. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να έχουν, εντός «δέκα ετών», μια «ποιότητα σύνδεσης συγκρίσιμη με το 5G παντού», χωρίς κενά κάλυψης, τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν. «Είναι ζήτημα κυριαρχίας και οικονομικών ευκαιριών», επεσήμανε.

«Πρέπει να είμαστε ισχυροί, και αυτό σημαίνει να είμαστε ισχυροί στην Ευρώπη», συνέχισε, σημειώνοντας παράλληλα ότι «το ευρωπαϊκό διαστημικό πρόγραμμα παραμένει εύθραυστο».

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε την ανάγκη να «αγκαλιάσουμε πλήρως την ευρωπαϊκή προτίμηση». «Δεν είναι ούτε ύβρις ούτε προστατευτισμός· είναι άρνηση να είμαστε αφελείς», είπε. «Για να ενισχύσουμε το βιομηχανικό οικοσύστημα πρέπει να αφιερώσουμε ολόκληρη την ευρωπαϊκή θεσμική αγορά σε αυτό, χωρίς εξαίρεση, και να κατευθύνουμε τις δημόσιες συμβάσεις προς τις εταιρείες μας», κατέληξε ο Γάλλος πρόεδρος.