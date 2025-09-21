Συμβαίνει τώρα:
Εκλογές στη Συρία στις 5 Οκτωβρίου για την ανάδειξη νέας Βουλής – Είναι οι πρώτες κάλπες υπό τον Αχμέντ αλ Σάραα

Οι νέες αρχές στη Δαμασκό δηλώνουν ότι θέλουν να γυρίσουν σελίδα έπειτα από περισσότερα από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου
Ο Αχμέντ αλ Σάραα
Ο ισχυρός άνδρας της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάραα / REUTERS / Φωτογραφία Khalil Ashawi

Τις πρώτες της κοινοβουλευτικές εκλογές θα πραγματοποιήσει η Συρία στις 5 Οκτωβρίου υπό τη νέα αρχή υπό την ηγεσία του Αχμέντ αλ Σάραα. Την είδηση μετέδωσε το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, την Κυριακή (21.09.2025).

Οι εκλογές στη Συρία θα γίνουν με έμμεση ψηφοφορία για την ανάδειξη μεταβατικού κοινοβουλίου, σύμφωνα με τη συνταγματική διακήρυξη που υιοθετήθηκε μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, ανακοίνωσε η κρατική εκλογική επιτροπή.

Η Λαϊκή Συνέλευση (κοινοβούλιο) διαλύθηκε από τις νέες συριακές αρχές που προέρχονται από τον ισλαμιστικό συνασπισμό ο οποίος πήρε την εξουσία τον Δεκέμβριο του 2024.

Το μελλοντικό κοινοβούλιο, το οποίο θα είναι αρμόδιο να ασκεί τα νομοθετικά καθήκοντα κατά τη διάρκεια μίας μεταβατικής περιόδου πέντε ετών, αναμένεται να έχει 210 μέλη: 140 διορισμένα από τοπικές επιτροπές που εποπτεύονται από την εκλογική επιτροπή και 70 διορισμένα απευθείας από τον προσωρινό πρόεδρο, Αχμέντ αλ Σάραα.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 5 Οκτωβρίου «στις εκλογικές περιφέρειες των συριακών επαρχιών», δήλωσε η επιτροπή στο κανάλι της στο Telegram, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

Οι Δρούζοι και οι Κούρδοι

Ωστόσο, όπως είχε ανακοινωθεί στα τέλη Αυγούστου, η ψηφοφορία αναβλήθηκε επ’ αόριστον στη Σουέιντα, ο πληθυσμός της οποίας είναι ως επί το πλείστον Δρούζοι – αυτή η νότια επαρχία έγινε πεδίο βίαιων επεισοδίων τον Ιούλιο – και στις ελεγχόμενες επαρχίες από τους Κούρδους, Ράκα και Χασάκα στη βορειοανατολική Συρία, λόγω των συνθηκών ασφαλείας και της πολιτικής κατάστασης.

Οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν στις 5 Οκτωβρίου είναι τα μέλη εκλογικών επιτροπών που θα έχουν οριστεί εκ των προτέρων από τις αρχές.

Ο τρόπος ανάδειξης του μελλοντικού κοινοβουλίου επικρίνεται από την αντιπολίτευση και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που καταγγέλλουν την υπερβολική συγκέντρωση των εξουσιών στα χέρια του προέδρου και την έλλειψη αντιπροσωπευτικότητας των εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων της χώρας.

Σύμφωνα με τη συνταγματική διακήρυξη, το κοινοβούλιο θα έχει ανανεώσιμη θητεία δυόμισι ετών. Θα ασκεί τα νομοθετικά καθήκοντα μέχρι την υιοθέτηση μόνιμου Συντάγματος και τη διεξαγωγή νέων εκλογών.

Οι νέες αρχές στη Δαμασκό δηλώνουν ότι θέλουν να γυρίσουν σελίδα έπειτα από περισσότερα από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου, να αποκαταστήσουν την ενότητα της χώρας και να προετοιμάσουν την υιοθέτηση μόνιμου Συντάγματος πριν από τη διεξαγωγή γενικών εκλογών.

