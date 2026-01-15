Κόσμος

Εκμέρ Ιμάμογλου: Χρεώνουν στον φυλακισμένο δήμαρχο Κωνσταντινούπολης εξωσυζυγική σχέση με αθλήτρια του βόλεϊ

Την καταγγελία έκανε μια influencer και αναπαράγεται από φιλοκυβερνητικά και αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη αντίδραση από την πλευρά του δημάρχου Κωνσταντινούπολης
Ο Εκρέμ Ιμάμογλου σε προεκλογική ομιλία πριν φυλακιστεί
Ο Εκρέμ Ιμάμογλου σε προεκλογική ομιλία πριν φυλακιστεί / EPA / ERDEM SAHIN

Στο εδώλιο θα καθίσει σήμερα (15/01.2025) ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκμέρ Ιμάμαγλου με την κατηγορία ότι έχει πλαστό πτυχίο, ωστόσο, ένα ακόμη θέμα έρχεται να προκαλέσει σάλο πριν τη δίκη.

ΜΜΕ στην Τουρκία μεταδίδουν ότι μια influencer, ισχυρίζεται ότι ο Ιμάμογλου διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με γνωστή αθλήτρια του βόλεϊ, τη Derya Cayirgan, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης

Η συγκεκριμένη καταγγελία αναπαράγεται από χθες τόσο από φιλοκυβερνητικά όσο και από αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη αντίδραση από την πλευρά του δημάρχου Κωνσταντινούπολης.

Παράλληλα, τουρκικά μέσα επανέφεραν στο προσκήνιο παλαιότερη δήλωση της αθλήτριας, πριν από περίπου δύο χρόνια, η οποία, ερωτηθείσα για το πιο γνωστό πρόσωπο που έχει στις επαφές του κινητού της, είχε απαντήσει ότι διαθέτει τον αριθμό τηλεφώνου του Εκρέμ Ιμάμογλου.

 

 
 
 
 
 
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, διαμορφώνεται ένα αρνητικό αφήγημα εις βάρος του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, το οποίο τον θέλει να εμπλέκεται σε υποθέσεις που αφορούν πλαστό πτυχίο, οικονομικές ατασθαλίες και εξωσυζυγική σχέση, ισχυρισμοί οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί από κανέναν.

Κόσμος
