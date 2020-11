Εκπρόσωπος Κομισιόν: Η δράση της Τουρκίας συνεχίζει να δημιουργεί εντάσεις και δυσπιστία

Η συμπεριφορά της Τουρκίας δε συμβάλλει σε «μόνιμες λύσεις» δήλωσε σήμερα, Τετάρτη (4/11), ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Πίτερ Στάνο. Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος σε γραπτή του ανακοίνωση επισημαίνει επίσης ότι η πορεία της Τουρκίας «είναι μια ακόμη πορεία δράσης που, δυστυχώς, συνεχίζει να δημιουργεί περισσότερες εντάσεις και δυσπιστία».

«Οι τελευταίες ανακοινώσεις για Navtex και η συνεχιζόμενη διεξαγωγή σεισμικών ερευνών από την Τουρκία, η οποία επηρεάζει τις ελληνικές και κυπριακές θαλάσσιες ζώνες, είναι βαθιά λυπηρή -ειδικά ενόψει των συνεχιζόμενων εποικοδομητικών προσπαθειών σε όλα τα επίπεδα για να δημιουργηθεί χώρος για διάλογο» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πίτερ Στάνο.

Και προσθέτει: «Αυτή είναι μια ακόμη πορεία δράσης που, δυστυχώς, συνεχίζει να δημιουργεί περισσότερες εντάσεις και δυσπιστία στην περιοχή, αντί να συμβάλλει σε μόνιμες λύσεις.

