Εκρέμ Ιμάμογλου: «Το έθνος θα κερδίσει, ποτέ μη χάνετε την Ελπίδα – Ευχαριστώ Κωνσταντινούπολη»

Νέα ανάρτηση του Εκρέμ Ιμάμογλου ο οποίος παραμένει στη φυλακή, κάτι που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στην Τουρκία και τεράστιες διαδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου με το νέο μήνυμά του προς τους διαδηλωτές τονίζει πως το έθνος θα κερδίσει ενώ ευ χαρίστηκε στον κόσμο στην Κωνσταντινούπολη για την στήριξη στο πρόσωπό του.

Η ανάρτηση αναφέρει: Αγαπητό έθνος, Ποτέ μη χάνεις την ελπίδα.

Μια χούφτα ανθρώπων που δεν έχουν καμία αίσθηση του δικαίου και του νόμου θα χάσουν, το έθνος θα κερδίσει.

Εκατομμύρια άνθρωποι υπερασπίστηκαν τη θέλησή τους σήμερα.

Σε ευχαριστώ Κωνσταντινούπολη».

Η ανάρτηση Ιμάμογλου έρχεται μετά την τεράστια διαδήλωση που διοργάνωσε το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) στην Κωνσταντινούπολη. Εκατοντάδες χιλιάδες Τούρκοι πολίτες συγκεντρώθηκαν στο προάστιο του Μάλτεπε στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για να διαμαρτυρηθούν για τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου, με συνθήματα κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ήταν η πρώτη μεγάλη συγκέντρωση μετά τις συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν μπροστά στο δημαρχείο, τις πρώτες ημέρες μετά τη σύλληψή του και την προφυλάκισή του στις φυλακές της Σηλυβρίας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, συγκεντρώθηκαν 2,2 εκατομμύρια άτομα. Ο αριθμός αυτός ωστόσο είναι μάλλον υπερβολικός. Ο δήμαρχος της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, που ήταν επίσης ομιλητής, έκανε λόγο για εκατοντάδες χιλιάδες συγκεντρωμένους.

Τα μέτρα ασφαλείας ήταν αυστηρά, ο χώρος που πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση ήταν περιφραγμένος με σιδερένια κιγκλιδώματα και η αστυνομία έκανε ελέγχους στους πολίτες που εισέρχονταν στον χώρο.

Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα, όπως «Δικαιοσύνη», «κυβέρνηση παραιτήσου, όλοι μαζί ή κανείς», ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης έστειλαν αντιπροσώπους.

MASSIVE ISTANBUL RALLY FOR ARRESTED ISTANBUL MAYOR IMAMOGLU—NEARLY 1,900 DETAINED



Hundreds of thousands rallied in Istanbul to support opposition mayor Ekrem Imamoglu, who was arrested last week in a sweeping government crackdown.



Protests have erupted across Turkey, with… https://t.co/V83QUVxaQb pic.twitter.com/rsxkxDh4W1