Κόσμος

Έκρηξη σε εργοστάσιο της US Steel Clairton στην Πενσυλβάνια – Αναφορές για τραυματίες

Οι τοπικές αρχές έχουν στείλει στο σημείο ειδικούς που παρακολουθούν την ποιότητα του αέρα
Έκρηξη στην Πενσυλβάνια
πηγή Χ

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε έκρηξη στο εργοστάσιο της U.S. Steel Clairton στην Πενσυλβάνια στις ΗΠΑ τη Δευτέρα (11.08.2025), μετέδωσε το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CBS News.

Οι πρώτες αναφορές από την έκρηξη στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ προς τις αρχές έγιναν λίγο πριν τις 11 το πρωί, τοπική ώρα (6 το απόγευμα ώρα Ελλάδας).

Το Υπουργείο Υγείας της κομητείας Αλεγκέινι έχει αναπτύξει στο σημείο ειδικούς και παρακολουθεί την ποιότητα του αέρα.

 

Ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια, Τζος Σαπίρο δήλωσε πως η τοπική Κυβέρνηση βρίσκεται σε επικοινωνία με τοπικούς αξιωματούχους για τη διαχείριση του συμβάντος.

Κόσμος
