Η Κύπρος γίνεται η έκτη χώρα της ΕΕ που εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE

Σημαία της Κύπρου / Eurokinissi
Η Κύπρος γίνεται το έκτο κράτος-μέλος της ΕΕ που υπογράφει για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα SAFE.

Την είδηση πως η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE έκανε γνωστή ο Άντριους Κουμπίλιους, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άμυνα και το Διάστημα.

Στην ανάρτησή του ο Άντριους Κουμπίλιους έγραψε πως «δεν υπάρχει χρόνος για αναμονή. Άλλη μια χώρα βρίσκεται σε σταθερή πορεία προς την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας!

Η Κύπρος είναι ήδη η 6η χώρα που υπογράφει συμφωνία SAFE. Πολύ σύντομα, η στήριξη της ΕΕ θα αρχίσει να φτάνει στις ένοπλες δυνάμεις και τη βιομηχανία της Κύπρου».

