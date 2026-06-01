Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ: Αν παραβιαστεί η εκεχειρία σε ένα μέτωπο, τότε παραβιάζεται σε όλα τα μέτωπα

Η Τεχεράνη αντιδρά στην εντολή του Νετανιάχου στον ισραηλινό στρατό να βομβαρδίσει τα νότια προάστια της Βηρυτού που είναι προπύργιο της Χεζμπολάχ
Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον νότιο Λίβανο
Το Ιράν συνεχίζει – με δηλώσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων – να στέλνει μηνύματα στην πλευρά των ΗΠΑ και του Ισραήλ για την πορεία της κατάπαυσης του πυρός αλλά και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να μην ξεσπάσει νέα πολεμική σύγκρουση.

Μπορεί στο μέτωπο του Ιράν να έχουν «σιγήσει τα όπλα» παρά τις εκατέρωθεν επιθέσεις μικρής κλίμακας με τις ΗΠΑ, ωστόσο η Τεχεράνη εστιάζει στο μέτωπο του Λιβάνου, το οποίο «φλέγεται» από τους ολοένα αυξανόμενους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σήμερα (01.06.2026) πως η ισχύουσα εκεχειρία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αδιαμφισβήτητα εκεχειρία σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου. 

Η νέα δήλωση του Αραγτσί οφείλεται στην εντολή που έδωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στα ισραηλινά στρατεύματα να βομβαρδίσουν τις νότιες συνοικίες της Βηρυτού, που είναι προπύργιο της Χεζμπολάχ.

«Παραβίαση της εκεχειρίας σε ένα μέτωπο αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι υπεύθυνες για τις συνέπειες αυτής της παραβίασης», προειδοποιεί ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ έστειλε μέσω του Χ και ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον και επανεκλεγείς πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, κατηγορώντας ευθέως την Ουάσινγκτον για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση:

«Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στον Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για την μη τήρηση της εκεχειρίας εκ μέρους των ΗΠΑ».

«Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος. Ολα θα τακτοποιηθούν», έγραψε σε απειλητικό τόνο ο Ιρανός αξιωματούχος.

