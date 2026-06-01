Βέλγιο: Στο στόχαστρο της δικαιοσύνης η Wise Europe για ξέπλυμα χρήματος – Βυθίζεται η μετοχή της

Πρόκειται για κολοσσό των διεθνών μεταφορών χρημάτων - Τι απαντά η εταιρεία
Photo by: Jonas Walzberg/picture-alliance/dpa/AP Images
Η δικαιοσύνη στο Βέλγιο επιβεβαίωσε την διεξαγωγή έρευνας εις βάρος της Wise Europe, του κολοσσού των διεθνών μεταφορών χρημάτων, βάσει υποψιών για ξέπλυμα χρήματος.

«Η έρευνα βρίσκεται σήμερα σε προχωρημένο στάδιο και πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της». Αφορά «κυρίως τη χρήση λογαριασμών της Wise για εγκληματικούς σκοπούς» και «υπάρχουν ενδείξεις μη συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος», δήλωσε στο AFP η εισαγγελία των Βρυξελλών επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που δημοσίευσαν στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης του δικτύου European Investigative Collaborations (EIC).

Οι έρευνες στο Βέλγιο «δεν αποτελούν καθαυτές ένδειξη παραβίασης των υποχρεώσεων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, ούτε οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης πράξης», ανακοίνωσε από την πλευρά της η Wise, η μετοχή της οποίας έκανε βουτιά κατά το μέσον της συνεδρίασης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

