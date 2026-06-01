Μάλτα: Τρομακτική έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων, «νόμιζα ότι μας βομβάρδιζαν», λέει μάρτυρας – 2 ελαφρά τραυματίες

Πανικός προκλήθηκε στη Μάλτα μετά από μία τεράστια έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (1/6/2026) στο εργοστάσιο πυροτεχνημάτων Ta’ Lourdes στην περιοχή Magħtab, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του maltatoday, ένας 67χρονος και ένας 47χρονος βρίσκονταν σε χωράφια στη Μάλτα κοντά στο εργοστάσιο τη στιγμή της έκρηξης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έκρηξη ακούστηκε από απόσταση αρκετών χιλιομέτρων, ενώ μάλιστα προκάλεσε δονήσεις στα κτίρια και έσπασε ακόμα παράθυρα σε μεγάλες περιοχές της Μάλτας. Ακόμα, φαίνεται να έχασαν τη ζωή τους πολλά ζώα που βρίσκονταν στις κοντινές περιοχές, κυρίως αγελάδες.

Κάτοικοι των γύρω περιοχών ανέφεραν ότι άκουσαν την έκρηξη από απόσταση αρκετών χιλιομέτρων, ενώ άλλοι περιέγραψαν ότι ένιωσαν το ωστικό κύμα.

Ένα άτομο, που έβγαζε βόλτα τα σκυλιά του στο Kennedy Grove εκείνη τη στιγμή, περιέγραψε πως έζησε την τρομακτική εμπειρία. «Ήμουν στο Kennedy Grove με τα σκυλιά όταν άκουσα τον πρώτο κρότο. Αρχικά νόμιζα ότι ήταν μια φιάλη αερίου που εξερράγη. Στη συνέχεια, περίπου πέντε λεπτά αργότερα, ακολούθησαν άλλες τρεις εκρήξεις η μία μετά την άλλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#MUNDO #CHTV



Una poderosa explosión en una fábrica de fuegos artificiales en Malta dañó edificios residenciales, autos y otras propiedades en áreas cercanas. Actualmente no hay información sobre fallecidos o heridos. pic.twitter.com/6Gj5lN6Gh1 — CHTV HONDURAS (@ChtvH3124) June 1, 2026

Οι εκρήξεις ήταν τόσο ισχυρές που ένιωσα τα μαλλιά μου να κουνιούνται από το ωστικό κύμα και όλα τα δέντρα γύρω μας να τρέμουν. Τα σκυλιά μου τρελάθηκαν εντελώς. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω φοβηθεί τόσο πολύ, για μια στιγμή πίστεψα πραγματικά ότι μας βομβάρδιζαν».

— A powerful explosion followed by a series of smaller blasts occurred at the Ta’ Lourdes fireworks factory in the Magħtab area, #Malta, early this morning.#Breaking pic.twitter.com/QFPoJH3xgM — __kaput__ (@__kaput__) June 1, 2026

Η αστυνομία, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Μάλτας και το ιατρικό προσωπικό παραμένουν στον τόπο του συμβάντος για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της περιοχής, ενώ το κοινό καλείται να την αποφύγει.