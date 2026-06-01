Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Μάλτα: Τρομακτική έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων, «νόμιζα ότι μας βομβάρδιζαν», λέει μάρτυρας – 2 ελαφρά τραυματίες

«Οι εκρήξεις ήταν τόσο ισχυρές που ένιωσα τα μαλλιά μου να κουνιούνται από το ωστικό κύμα και όλα τα δέντρα γύρω μας να τρέμουν», είπε μάρτυρας
έκρηξη μάλτα
έκρηξη μάλτα
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Πανικός προκλήθηκε στη Μάλτα μετά από μία τεράστια έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (1/6/2026) στο εργοστάσιο πυροτεχνημάτων Ta’ Lourdes στην περιοχή Magħtab, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του maltatoday, ένας 67χρονος και ένας 47χρονος βρίσκονταν σε χωράφια στη Μάλτα κοντά στο εργοστάσιο τη στιγμή της έκρηξης.

Η έκρηξη ακούστηκε από απόσταση αρκετών χιλιομέτρων, ενώ μάλιστα προκάλεσε δονήσεις στα κτίρια και έσπασε ακόμα παράθυρα σε μεγάλες περιοχές της Μάλτας. Ακόμα, φαίνεται να έχασαν τη ζωή τους πολλά ζώα που βρίσκονταν στις κοντινές περιοχές, κυρίως αγελάδες.

Κάτοικοι των γύρω περιοχών ανέφεραν ότι άκουσαν την έκρηξη από απόσταση αρκετών χιλιομέτρων, ενώ άλλοι περιέγραψαν ότι ένιωσαν το ωστικό κύμα.

Ένα άτομο, που έβγαζε βόλτα τα σκυλιά του στο Kennedy Grove εκείνη τη στιγμή, περιέγραψε πως έζησε την τρομακτική εμπειρία. «Ήμουν στο Kennedy Grove με τα σκυλιά όταν άκουσα τον πρώτο κρότο. Αρχικά νόμιζα ότι ήταν μια φιάλη αερίου που εξερράγη. Στη συνέχεια, περίπου πέντε λεπτά αργότερα, ακολούθησαν άλλες τρεις εκρήξεις η μία μετά την άλλη.

Οι εκρήξεις ήταν τόσο ισχυρές που ένιωσα τα μαλλιά μου να κουνιούνται από το ωστικό κύμα και όλα τα δέντρα γύρω μας να τρέμουν. Τα σκυλιά μου τρελάθηκαν εντελώς. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω φοβηθεί τόσο πολύ, για μια στιγμή πίστεψα πραγματικά ότι μας βομβάρδιζαν».

Η αστυνομία, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Μάλτας και το ιατρικό προσωπικό παραμένουν στον τόπο του συμβάντος για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της περιοχής, ενώ το κοινό καλείται να την αποφύγει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
175
118
107
101
57
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μπαράζ επιθέσεων με 6 νεκρούς στον Λίβανο - Ο Νετανιάχου διέταξε τον στρατό να βομβαρδίσει τη Βηρυτό
Στα χαρτιά, μια 45ήμερη εκεχειρία παραμένει σε ισχύ στον Λίβανο, αλλά το Ισραήλ και η υποστηριζόμενη από το Ιράν μαχητική ομάδα Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις
λίβανος
Newsit logo
Newsit logo