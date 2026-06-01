Κρεμλίνο: Παράνομη πράξη πειρατείας η κατάσχεση του τάνκερ «Tagor» από Γάλλους στρατιώτες

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα (01.06.2026) ότι γαλλικές ναυτικές δυνάμεις κατέσχεσαν το τάνκερ Tagor, που υπόκειται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις ως μέρος του λεγόμενου ρωσικού «σκιώδους» στόλου, κάτι που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Κρεμλίνου.

Ειδικότερα, το τάνκερ κατασχέθηκε σε απόσταση «άνω των 400 ναυτικών μιλίων» ανοικτά της Βρετάνης, πολύ μακριά από τις ευρωπαϊκές ακτές, διευκρίνισε η γαλλική περιφέρεια του Ατλαντικού σε ανακοίνωση, με το Κρεμλίνο να περνάει στην «αντεπίθεση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν είναι αποδεκτό πλοία να παρακάμπτουν τις διεθνείς κυρώσεις, να παραβιάζουν το δίκαιο της θάλασσας και να χρηματοδοτούν τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας εδώ και περισσότερο από τέσσερα χρόνια», σχολίασε ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Η αποφασιστικότητα της Γαλλίας να αγωνισθεί κατά του ρωσικού σκιώδους στόλου είναι διαρκής και καθολική», πρόσθεσε στη συνέχεια.

La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.



Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer,… pic.twitter.com/zxEslYjbUE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απάντηση της Μόσχας

«Θεωρούμε αυτές τις ενέργειες παράνομες, στο όριο της διεθνούς πειρατείας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ προσθέτοντας ότι «η Ρωσία λαμβάνει μέτρα για να εγγυηθεί της ασφάλεια των πλοίων της».

Είναι το τέταρτο τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου που χρησιμοποιείται από την Μόσχα για την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων που αναχαιτίζεται εν πλω από την Γαλλία από τον Σεπτέμβριο 2025.

Το Tagor είχε αποπλεύσει από το Μουρμάνσκ και κατευθυνόταν προς την πόλη Λιμπέ του Καμερούν, χώρα της οποίας την σημαία έφερε.

Το γαλλικό ναυτικό θεωρεί ότι πιθανότατα πρόκειται για πλαστή σημαία και αποφάσισε να επιβιβασθεί στο πλοίο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της σύμβασης του Μοντέγκο Μπέι (Montego Bay) για το δίκαιο της θάλασσας.

Ο πλοίαρχος αρνήθηκε επανειλημμένως να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Ο πλοίαρχος δήλωσε ότι είναι «ρωσικής υπηκοότητας», διευκρίνισε η εισαγγελία ανακοινώνοντας ποινική έρευνα για μη πιστοποίηση εθνικότητας πλοίου, έλλειψη νόμιμης σημαίας και άρνηση συμμόρφωσης.

Το πλοίο και το πλήρωμά του οδηγούνται προς λιμάνι για την συνέχιση των ελέγχων.

Το τάνκερ Tagor, αντικείμενο κυρώσεων των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει αλλάξει επανειλημμένως σημαία, παίρνοντας διαδοχικά τις σημαίες της Μαδαγασκάρης, των Νήσων Μάρσαλ και του Παναμά.

Θεωρείται ύποπτο για μεταφορά ρωσικού και ιρανικού πετρελαίου και συνδέεται με τον Ιρανό μεγιστάνα του πετρελαίου, Μοχάμαντ Χοσεΐν Σαμχάνι, σύμφωνα με τον ιστότοπο Opensanctions.org.

Ο Μοχάμαντ Χοσεΐν Σαμχάνι είναι ο γιος του Αλί Σαμχάνι, στενού συνεργάτη του αγιατολά Αλί Χαμενεΐ. Και οι δύο σκοτώθηκαν κατά την πρώτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου 2026.