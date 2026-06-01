Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν που είχαν στόχο αμερικανικές δυνάμεις στο Κουβέιτ

Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή (CENTCOM) επιβεβαίωσαν σήμερα (01.06.2026) την επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Κουβέιτ, εκτοξεύοντας βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την CENTCOM, όλα ξεκίνησαν όταν ένα αμερικανικό drone τύπου MQ-1 Predator καταρρίφθηκε από τις δυνάμεις αεράμυνας του Ιράν πάνω από διεθνή ύδατα, με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να προχωρήσουν σε αντίποινα εναντίον συστημάτων αεράμυνας καθώς επίσης ενός επίγειου σταθμού ελέγχου ιρανικών drones στην περιοχή Γκορούν και στο νησί Κεσμ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απάντησαν με πυραυλικές επιθέσεις και επιδρομές drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Κουβέιτ.

Τόσο ο στρατός του Κουβέιτ όσο και οι δυνάμεις αεροπορικής άμυνας των ΗΠΑ στην περιοχή κατάφεραν να εξουδετερώσουν τις ιρανικές απειλές, με την CENTCOM να διευκρινίζει ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί μεταξύ του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού.

Last night at 11 p.m. ET, U.S. forces successfully intercepted two Iranian ballistic missiles targeting American forces based in Kuwait. These missiles were immediately defeated and no American personnel were harmed.



U.S. Central Command remains vigilant and will continue to… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 1, 2026

Την Πέμπτη (28.05.2026), το Κουβέιτ ανέφερε μια παρόμοια επίθεση, την οποία αργότερα απέδωσε στο Ιράν, όπου οι Φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική βάση σε αντίποινα σε νέες αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στην ιρανική επικράτεια.