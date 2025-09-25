Έκρηξη στο Τελ Αβίβ: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες – Τραυματίστηκε ένας 46χρονος

Έκρηξη σε αυτοκίνητο σημειώθηκε στο Τελ Αβίβ το μεσημέρι της Πέμπτης (25.9.25), με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 46χρονος.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην οδό Λα Γκουάρντια στην περιοχή Γιαντ Ελιάου στο νότιο Ισραήλ. Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε πως αντιμετωπίζει το συμβάν ως εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με τους «Times of Israel», oι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν έναν 46χρονο να έχει τις αισθήσεις του.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ichilov του Τελ Αβίβ.

Νωρίτερα, το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 μετέδωσε ότι ένα αυτοκίνητο εξερράγη στο Τελ Αβίβ με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί.