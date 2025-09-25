Κόσμος

Έκρηξη στο Τελ Αβίβ: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες – Τραυματίστηκε ένας 46χρονος

Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν έναν 46χρονο να έχει τις αισθήσεις του
Έκρηξη στο Τελ Αβίβ
Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στο Τελ Αβίβ / World Source News 24/7 X

Έκρηξη σε αυτοκίνητο σημειώθηκε στο Τελ Αβίβ το μεσημέρι της Πέμπτης (25.9.25), με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 46χρονος.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην οδό Λα Γκουάρντια στην περιοχή Γιαντ Ελιάου στο νότιο Ισραήλ. Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε πως αντιμετωπίζει το συμβάν ως εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με τους «Times of Israel», oι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν έναν 46χρονο να έχει τις αισθήσεις του.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ichilov του Τελ Αβίβ.

Νωρίτερα, το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 μετέδωσε ότι ένα αυτοκίνητο εξερράγη στο Τελ Αβίβ με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί.

Κόσμος
Καβγάς Τουρκίας – Fox News για τη μετάφραση της συνέντευξης Ερντογάν, ενόψει του κρίσιμου τετ α τετ με Τραμπ
Η τουρκική προεδρία κατηγόρησε το Fox News για «παρερμηνεία» στα λεγόμενα Ερντογάν για την επιτυχία Τραμπ να σταματήσει τους πολέμους - Άμεση η αντίδραση του αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο - «Επιμένουμε στην πιστότητα της μετάφρασής μας» απαντά το μέσο
Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Καταρρίφθηκε ρωσικό μαχητικό στην Ζαπορίζια - Βίντεο από την καταστροφή δύο An-26 στην Κριμαία
Οι ειδικές δυνάμεις της ουκρανικής υπηρεσίας πληροφοριών (GUR), έβαλαν φωτιά στα αεροσκάφη και κατέστρεψαν ένα ρωσικό σύστημα ραντάρ επιτήρησης επιφάνειας μαζί με τον παράκτιο σταθμό ραντάρ MR-10M1 Mys M1
Ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις
1
Ιστορική απόφαση για Σαρκοζί: 5 χρόνια φυλακή για τις «μίζες» από τον Καντάφι, θα φυλακιστεί ακόμα και αν ασκήσει έφεση
Θα κληθεί εντός ενός μήνα από την εισαγγελία, η οποία θα του κοινοποιήσει την ημερομηνία φυλάκισής του - «Το μίσος δεν έχει όρια, θα κοιμηθώ στη φυλακή με ψηλά το κεφάλι», είπε στις πρώτες δηλώσεις του
Νικολά Σαρκοζί
