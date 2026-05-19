Μέγκαν και Χάρι – Η κρυφή λεπτομέρεια για το πάρτι των αρραβώνων τους: Γιατί είχαν πάει ντυμένοι πιγκουίνοι

Σε άλλη ανάρτηση, η Μέγκαν Μάρκλ είχε μοιραστεί φωτογραφίες του γάμου, από τις οποίες... έλειπαν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας
Ο πρίγκιπας Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ
Οκτώ χρόνια από το γάμο τους συμπλήρωσαν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ και το γιόρτασαν μαζί με τα παιδιά τους. Μάλιστα, με βίντεο και φωτογραφίες που ανέβασαν στο instagram αποκάλυψαν και μια λεπτομέρεια από το πάρτι των αρραβώνων τους, πριν από χρόνια…

Αφού ο μπαμπάς (πρίγκιπας Χάρι) έφερε μια τούρτα να σβήσουν μαζί με την μαμά (Μέγκαν Μάρκλ), στο βίντεο φαίνεται το δώρο που της έφερε και αυτό δεν ήταν άλλο από έναν… πιγκουίνο. Σε ένα χαρτί, ο Χάρι εξηγούσε στα παιδιά, ότι όταν έκαναν πάρτι αρραβώνων, είχαν πει στους φίλους τους να πάνε με στολές ζώων. 

Όπως εξήγησε, στο σημείωμά του ο Χάρι, η μαμά και μπαμπάς είχαν επιλέξει να ντυθούν πιγκουίνοι, γιατί μένουν μαζί για μια ζωή.

Νωρίτερα, η Μέγκαν Μαρκλ είχε κάνει άλλη ανάρτηση με φωτογραφίες από το γάμο του ζευγαριού, με αφορμή τα 8 χρόνια από την ημέρα που ένωσαν τις ζωές τους. 

