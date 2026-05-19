Φον ντερ Λάιεν και Ερντογάν συνομίλησαν για την Ανατολική Μεσόγειο, το Κυπριακό, το Ιράν και τις ευρωτουρκικές σχέσεις

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε το βράδυ της Τρίτης 19.05.2026, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην οποία συζήτησαν μεταξύ άλλων και για το Κυπριακό αλλά και την κατάσταση στο Ιράν.

«Η ΕΕ εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για αποκλιμάκωση και μια διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν», τονίζει η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την οποία συζητήθηκαν επίσης η Ανατολική Μεσόγειος και το Κυπριακό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε μέσω του «Χ», ότι είχε σήμερα μια «πολύ καλή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Ερντογάν και στη συνέχεια αναφέρει τα εξής:

«Η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή. Τα συμφέροντά μας συγκλίνουν: διατηρώντας ανοιχτές τις εμπορικές οδούς, τη ροή ενέργειας και τις αλυσίδες εφοδιασμού σταθερές.

Very good call with President @RTErdogan.



Türkiye is a key partner in a region in turmoil.



Our interests converge; keeping trade routes open, energy flowing and supply chains stable.



We will continue working closely together on these priorities.



The EU appreciates Türkiye’s… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 19, 2026

Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά σε αυτές τις προτεραιότητες. Η ΕΕ εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας να υποστηρίξει την αποκλιμάκωση και μια διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν. Συζητήσαμε επίσης για την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό. Υπογραμμίσαμε τη σημασία των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας. Η ΕΕ είναι έτοιμη να υποστηρίξει τη διαδικασία υπό την ηγεσία του ΟΗΕ σε όλα τα στάδια».