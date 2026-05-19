Γερμανία: Νέα άνοδο της AfD δείχνει δημοσκόπηση – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια προς τον Φρίντριχ Μερτς

Η AfD κερδίζει ακόμη μία μονάδα και φτάνει πλέον στο 28%
Φρίντριχ Μερτς / REUTERS/Lisi Niesner
Η πολιτική κατάσταση στη Γερμανία φαίνεται να αλλάζει, καθώς η AfD συνεχίζει να ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις και να αυξάνει τη διαφορά της από τα υπόλοιπα κόμματα. Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για τους τηλεοπτικούς σταθμούς RTL και n-tv, η AfD κερδίζει ακόμη μία μονάδα και φτάνει πλέον στο 28%.

Η άνοδος της AfD στη Γερμανία προκαλεί έντονο προβληματισμό στα παραδοσιακά κόμματα, αφού η Χριστιανική Ένωση CDU/CSU παραμένει δεύτερη με 22%, αρκετά πίσω από την ακροδεξιά παράταξη. Στην τρίτη θέση βρίσκονται οι Πράσινοι με 14%, ενώ το SPD του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς μένει στο 12%, μόλις μία μονάδα πάνω από την Αριστερά.

Για πρώτη φορά, η AfD περνά μπροστά και στο ερώτημα για το ποιο κόμμα μπορεί να λύσει καλύτερα τα προβλήματα της χώρας. Το 15% των πολιτών θεωρεί ότι η AfD μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα την κατάσταση, ενώ η CDU/CSU ακολουθεί με 13%.

Παρόλα αυτά, περισσότεροι από τους μισούς Γερμανούς εμφανίζονται απογοητευμένοι συνολικά από το πολιτικό σύστημα. Συγκεκριμένα, το 53% απαντά πως «κανένα κόμμα» δεν μπορεί πραγματικά να λύσει τα προβλήματα της χώρας.

Την ίδια στιγμή αυξάνεται και η δυσαρέσκεια απέναντι στον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Το 85% δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένο από την απόδοσή του, ενώ μόλις το 14% εκφράζει θετική άποψη για τον τρόπο που κυβερνά.

Η οικονομία παραμένει η μεγαλύτερη ανησυχία για τους πολίτες της Γερμανίας. Το 82% θεωρεί ότι είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα της χρονιάς, ενώ πολλοί δηλώνουν ανασφάλεια για την εργασία, τις συντάξεις και την κοινωνική πρόνοια. Παράλληλα, η πλειοψηφία τάσσεται υπέρ της παράτασης της έκπτωσης φόρου στα καύσιμα, μέτρο που λήγει στο τέλος Ιουνίου.

