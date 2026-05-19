Ομογενής γιατρός στην Αυστραλία κατηγορείται για 148 βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις

Ούτε ένας, ούτε δύο αλλά 15 ασθενείς κατέθεσαν στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, για τον πρώην γιατρό, ομογενή από το Μπρίσμπεϊν που κατηγορείται για 148 αδικήματα βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης.

Η Αστυνομία του Κουίνσλαντ απήγγειλε την Τρίτη (19/5/26) κατηγορίες εναντίον του ομογενή, πρώην γιατρού, για 94 αδικήματα βιασμού και 54 αδικήματα σεξουαλικής επίθεσης. Σύμφωνα με το ABC, το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών του Άπερ Μάουντ Γκράβατ ξεκίνησε την «Επιχείρηση Xray Cariyna» τον Αύγουστο του περασμένου έτους, αφού πολλές γυναίκες υπέβαλαν καταγγελίες στην αστυνομία.

Η αστυνομία λέει ότι, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έως το 2015, ο σήμερα 74χρονος άνδρας από το Highgate Hill κακοποίησε σεξουαλικά 15 γυναίκες ηλικίας από τα τέλη της εφηβείας έως τα 40 τους, στο πλαίσιο της εργασίας του ως γιατρός σε ένα κέντρο υγείας στο Tarragindi.

Ο οικογενειακός γιατρός εργάστηκε στο Ιατρικό Κέντρο Wellers Hill μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2021 και απομακρύνθηκε από τη θέση του διευθυντή της εταιρείας πέρυσι. Ο γιατρός, αναμένεται να εμφανιστεί στο Πρωτοδικείο του Μπρίσμπεϊν στις 23 Ιουνίου.

Ο ανώτερος επιθεωρητής της UMG CIB, Ντένις Σιλκ, κάλεσε τους πολίτες που διαθέτουν πληροφορίες να «επικοινωνήσουν απευθείας μαζί μας ή ανώνυμα με το Crime Stoppers».

Μια πρώην ασθενής που υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία δήλωσε στο ABC ότι οι κατηγορίες «άργησαν πολύ να έρθουν». «Είναι μεγάλη ανακούφιση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ορόσημο και έπρεπε να γίνει γνωστό ότι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες», είπε.

Η αστυνομία αναφέρει ότι οι έρευνες συνεχίζονται.