Διαρρήκτης εγκλωβίστηκε σε τοίχο κινηματογράφου – Συνελήφθη μετά την διάσωσή του

Ένας 30χρονος άνδρας συνελήφθη λίγη ώρα αφότου διασώθηκε από αστυνομικούς στην Καλιφόρνια, οι οποίοι τον άκουσαν να καλεί σε βοήθεια ενώ ήταν παγιδευμένος μέσα σε τοίχο κινηματογράφου.

Ο Ίζαακ Βαλένσια εντοπίστηκε την Κυριακή (17/05/2026) εγκλωβισμένος στο κενό ανάμεσα στον κινηματογράφο Maya Cinemas και το καφέ Brewje, στην πόλη Σαλίνας στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αστυνομικοί που είχαν σταματήσει για καφέ λίγο πριν ολοκληρώσουν τη βάρδιά τους άκουσαν αδύναμες φωνές βοήθειας να προέρχονται από κοντινό σημείο.

Υπάλληλοι της περιοχής ανέφεραν ότι είχαν ακούσει περίεργους θορύβους νωρίτερα, οι οποίοι όμως σταμάτησαν ξαφνικά.

Οι αστυνομικοί άρχισαν να ερευνούν την περιοχή και διαπίστωσαν ότι οι φωνές προέρχονταν από τον τοίχο ανάμεσα στο καφέ και τον κινηματογράφο. Όταν χτύπησαν το σημείο, ο εγκλωβισμένος ανταποκρίθηκε χτυπώντας από μέσα, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο 30χρονος φέρεται να έπεσε από την οροφή του κινηματογράφου, κοντά στην κεντρική πινακίδα, περνώντας μέσα από ένα στενό άνοιγμα περίπου 30 επί 60 εκατοστών.

Οι αρχές εκτιμούν ότι κατέληξε εγκλωβισμένος ανάμεσα σε μεταλλικές δοκούς έπειτα από πτώση περίπου 6,5 μέτρων.

Ο ίδιος ανέφερε στους αστυνομικούς ότι παρέμενε παγιδευμένος από το προηγούμενο βράδυ.

Η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε περίπου δύο ώρες, με τους πυροσβέστες να χρειάζεται να κόψουν μεγάλο τμήμα του τοίχου για να τον απεγκλωβίσουν.

Μετά τη διάσωσή του, ο Βαλένσια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ελαφρύ τραυματισμό στην πλάτη.

Ωστόσο, μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών και την έξοδό του από το νοσοκομείο, συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή, αντιμετωπίζοντας κατηγορία διάρρηξης.