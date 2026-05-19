Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στο Περού – Στους δρόμους ο κόσμος

Μέχρι τώρα δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές υλικές ζημιές
Σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ, σημειώθηκε σήμερα (19/05/2026) στην περιφέρεια Ίκα στο νότιο Περού.

Παρά το γεγονός πως ο σεισμός στο Περού ήταν πολύ ισχυρός, οι τοπικές αρχές αναφέρουν πως μέχρι τώρα δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές υλικές ζημιές.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:57 (τοπική ώρα, 20:57 στην Ελλάδα). Το επίκεντρο εντοπίζεται 41 χλμ. νότια της πόλης Ίκα, πρωτεύουσας της ομώνυμης περιφέρειας με πληθυσμό 453.000 κατοίκων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 81 χιλιόμετρα, όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Γεωφυσικής του Περού (IGP).

«Ο σεισμός ήταν πολύ ισχυρός. Βγήκα στον δρόμο μαζί με τη σύζυγό μου», αφηγήθηκε ένας κάτοικος στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP.

Όπως μεταδίδουν περουβιανά μέσα ενημέρωσης, πολλοί κάτοικοι εγκατέλειψαν ανήσυχοι σπίτια και καταστήματα στην Ίκα. Ο σεισμός έγινε αισθητός ακόμη και στην πρωτεύουσα Λίμα, σε απόσταση περίπου 400 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.

Το Περού βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

