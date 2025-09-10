Έκρυθμη η κατάσταση στους δρόμους της Γαλλίας – Στις φλόγες εστιατόριο στο κέντρο του Παρισιού

Η Γαλλία φλέγεται μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά, με το σκηνικό στη χώρα να είναι εκρηκτικό μετά την πτώση του Φρανσουά Μπαϊρού και μία ημέρα μετά την τοποθέτηση στη θέση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Από το πρωί της Τετάρτης 10.09.2025, έχουν ξεσπάσει επεισόδια στη Γαλλία, με χιλιάδες πολίτες να έχουν βγει στους δρόμους με κεντρικό σύνθημα «Ας μπλοκάρουμε τα πάντα», σε μια νέα έκκληση για αποκλεισμούς που έγινε στα social media, εν μέσω πανεθνικών διαδηλώσεων στη Γαλλία, καθώς η χώρα μπαίνει ξανά σε μια περίοδο πολιτικής κρίσης μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Φρανσουά Μπαϊρού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εικόνες κάνουν τον γύρο των social media, και αποτυπώνουν την έκρυθμη κατάσταση στη μεγάλη διαδήλωση στη Γαλλία.

#BREAKING

Anti Macron protests is getting out of hand in France. There are major Clashes With Police On The Streets Of Paris and Other Major Cities.



Protestors are demanding immediate resignation from Macron and general elections.



France must put Le Pen in charge… pic.twitter.com/0iRKxVFvbt — Frankie (@B7frankH) September 10, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

FRANCE: President Macron just appointed his 5th prime minister in 2 years. In response, the “Block Everything” Movement is calling for a nationwide blockade of roads, halting public services, and mobilizing citizens to stay home. Macron is considering blocking a social media to… pic.twitter.com/J8jVGMeyU9 — @amuse (@amuse) September 10, 2025

Διαδηλωτές σε όλη τη Γαλλία διέκοψαν την κυκλοφορία, έκαψαν κάδους απορριμμάτων ενώ σημειώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία, σε εκδηλώσεις οργής κατά του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, του πολιτικού κατεστημένου και των προγραμματισμένων περικοπών στον προϋπολογισμό.

SAVE FRANCE

ELECT MARINE LE PEN



France is retaliating against Macron’s TYRANNICAL WEF Government. pic.twitter.com/oJEviBvKAo — Liz Churchill (@liz_churchill10) September 10, 2025

Το υπουργείο Εσωτερικών της κυβέρνησης ανακοίνωσε 250 συλλήψεις τις πρώτες ώρες μιας προγραμματισμένης ημέρας διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα κατά του Μακρόν, των περικοπών στον προϋπολογισμό και άλλων αιτημάτων.

Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν να κατασβήσουν μια πυρκαγιά που ξέσπασε σε κεντρικό εστιατόριο του Παρισιού, με τις εικόνες που προβλήθηκαν από την τηλεόραση να δείχνουν φλόγες να γλείφουν την πρόσοψη του κτιρίου και ένας άνδρας εμφανίστηκε να κατεβαίνει από σκαλωσιές στο διπλανό κτίριο.

Αυτή η κινητοποίηση πραγματοποιείται την επομένη του διορισμού στη θέση του πρωθυπουργού του Σεμπαστιάν Λεκορνί, μέχρι τώρα υπουργού Άμυνας, ο οποίος διορίστηκε από τον Εμανουέλ Μακρόν.