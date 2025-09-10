Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Έκρυθμη η κατάσταση στους δρόμους της Γαλλίας – Στις φλόγες εστιατόριο στο κέντρο του Παρισιού

«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα», το σύνθημα των διαδηλωτών
Διαδηλώσεις στη Γαλλία
Διαδηλώσεις στη Γαλλία / Photo / Reuters

Η Γαλλία φλέγεται μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά, με το σκηνικό στη χώρα να είναι εκρηκτικό μετά την πτώση του Φρανσουά Μπαϊρού και μία ημέρα μετά την τοποθέτηση στη θέση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Από το πρωί της Τετάρτης 10.09.2025, έχουν ξεσπάσει επεισόδια στη Γαλλία, με χιλιάδες πολίτες να έχουν βγει στους δρόμους με κεντρικό σύνθημα «Ας μπλοκάρουμε τα πάντα», σε μια νέα έκκληση για αποκλεισμούς που έγινε στα social media, εν μέσω πανεθνικών διαδηλώσεων στη Γαλλία, καθώς η χώρα μπαίνει ξανά σε μια περίοδο πολιτικής κρίσης μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Φρανσουά Μπαϊρού.

Εικόνες κάνουν τον γύρο των social media, και αποτυπώνουν την έκρυθμη κατάσταση στη μεγάλη διαδήλωση στη Γαλλία.

 

Διαδηλωτές σε όλη τη Γαλλία διέκοψαν την κυκλοφορία, έκαψαν κάδους απορριμμάτων ενώ σημειώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία, σε εκδηλώσεις οργής κατά του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, του πολιτικού κατεστημένου και των προγραμματισμένων περικοπών στον προϋπολογισμό.

Το υπουργείο Εσωτερικών της κυβέρνησης ανακοίνωσε 250 συλλήψεις τις πρώτες ώρες μιας προγραμματισμένης ημέρας διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα κατά του Μακρόν, των περικοπών στον προϋπολογισμό και άλλων αιτημάτων.

Συλλήψεις διαδηλωτών

Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν να κατασβήσουν μια πυρκαγιά που ξέσπασε σε κεντρικό εστιατόριο του Παρισιού, με τις εικόνες που προβλήθηκαν από την τηλεόραση να δείχνουν φλόγες να γλείφουν την πρόσοψη του κτιρίου και ένας άνδρας εμφανίστηκε να κατεβαίνει από σκαλωσιές στο διπλανό κτίριο.

 

Αυτή η κινητοποίηση πραγματοποιείται την επομένη του διορισμού στη θέση του πρωθυπουργού του Σεμπαστιάν Λεκορνί, μέχρι τώρα υπουργού Άμυνας, ο οποίος διορίστηκε από τον Εμανουέλ Μακρόν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo