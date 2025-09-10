Κίνημα «Μπλοκάρουμε τα πάντα» στη Γαλλία: Εκατοντάδες προσαγωγές και συγκρούσεις σε πολλές πόλεις – Το Μουσείο του Λούβρου έκλεισε αίθουσες

Η κοινωνική κινητοποίηση του κινήματος «Μπλοκάρουμε τα πάντα» στη Γαλλία εντάθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (10.09.2025), με το υπουργείο Εσωτερικών να ανακοινώνει 295 προσαγωγές σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι 171 στο Παρίσι. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι τέσσερα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν. Στην πρωτεύουσα, επεισόδια ξέσπασαν γύρω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Γκαρ ντι Νορ.

Συνολικά, είχαν καταγραφεί 430 δράσεις του κινήματος σε όλη τη Γαλλία, με περίπου 29.000 συμμετέχοντες, ανάμεσα σε συγκεντρώσεις και αποκλεισμούς δρόμων.

Και άλλες μεγάλες πόλεις αποτέλεσαν επίκεντρο των κινητοποιήσεων. Στη Μασσαλία, περίπου 8.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο, σύμφωνα με την αστυνομία. Η ένταση κορυφώθηκε στη Γκαρ Σεν Σαρλ, όπου 700 άτομα επιχείρησαν να εισβάλουν στον σταθμό.

Η αστυνομία απώθησε το πλήθος με χρήση δακρυγόνων, με αποτέλεσμα πολλοί ταξιδιώτες να αναζητήσουν καταφύγιο στο εσωτερικό του κτιρίου. Στη Νάντη, πορείες διαλύθηκαν επίσης με δακρυγόνα.

Το Λούβρο κλείνει αίθουσες

Η κοινωνική αναταραχή επηρέασε και τον πολιτισμό. Το Μουσείο του Λούβρου ανακοίνωσε ότι αρκετές αίθουσες παραμένουν κλειστές «κατ’ εξαίρεση», ενώ το Εθνικό Μουσείο Εζέν Ντελακρουά δεν άνοιξε καθόλου τις πύλες του.

Τα εισιτήρια που είχαν αγοραστεί θα επιστραφούν αυτόματα, διευκρίνισε το Λούβρο μέσω X.

Η παράδοση – παραλαβή στο Ματινιόν

Παράλληλα, στο Παρίσι, πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης – παραλαβής στο Ματινιόν. Ο Σεμπαστιέν Λεκορνύ διαδέχθηκε τον Φρανσουά Μπαϊρού, υποσχόμενος μια νέα πολιτική σελίδα.

«Χρειάζονται ρήξεις, όχι μόνο στη μορφή αλλά και στην ουσία», δήλωσε ο νέος πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι θέλει να είναι «πιο δημιουργικός» και «πιο σοβαρός» στον διάλογο με τις αντιπολιτεύσεις. Αποχαιρετώντας τον προκάτοχό του, εξήρε το «εξαιρετικό θάρρος» του Φρανσουά Μπαϊρού, τον οποίο ευχαρίστησε που υπερασπίστηκε μέχρι τέλους τις αξίες του.

Για να αντιμετωπίσει μια Εθνοσυνέλευση χωρίς πλειοψηφία, ο Λεκορνύ δεσμεύτηκε να συναντήσει σύντομα τις πολιτικές δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας τους Γάλλους: «Θα τα καταφέρουμε». Από την πλευρά του, ο Φρανσουά Μπαϊρού υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει να «βοηθά» και να «συγκεντρώνει», δηλώνοντας έτοιμος να στηρίξει τη νέα κυβέρνηση σε αυτήν τη «δύσκολη συγκυρία».