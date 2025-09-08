Εξαφάνιση Μαντλίν Μακάν: Η Γερμανίδα που ερευνάται για το σενάριο του τροχαίου σπάει τη σιωπή της: «Δεν ήξερα ότι με υποπτεύονταν»

Μία νέα σοκαριστική θεωρία για υπόθεση εξαφάνισης της Μαντλίν ΜακΚαν είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με αυτή μεθυσμένο ζευγάρι φέρεται να τη σκότωσε σε τροχαίο και να έκρυψε το πτώμα.

Η Γερμανίδα, η οποία υπό την επήρεια μέθης πιθανόν να χτύπησε θανάσιμα την Μαντλίν – σύμφωνα με τη θεωρία του τροχαίου – και στη συνέχεια να ζήτησε τη βοήθεια του Βρετανού συζύγου της να πετάξουν το πτώμα στην θάλασσα, έσπασε τη σιωπή της, μίλησε στο Sky News και δήλωσε σοκαρισμένη από το γεγονός ότι υπήρξε στο στόχαστρο των Αρχών. «Δεν ήξερα ότι με υποπτεύονταν» είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πορτογαλικές και βρετανικές αστυνομικές δυνάμεις την έβαλαν στο στόχαστρο πριν από επτά χρόνια, στο πλαίσιο μιας θεωρίας σύμφωνα με την οποία η μικρή Μαντλίν – που χάθηκε το 2007 από το διαμέρισμα της οικογένειάς της στο τουριστικό θέρετρο Πράια ντα Λουζ, ξύπνησε, βγήκε από μια ξεκλείδωτη μπαλκονόπορτα και σκοτώθηκε σε τροχαίο.

Η υπόθεση αυτή εξεταζόταν λίγο πριν αναδειχθεί ως βασικός ύποπτος ο Κρίστιαν Μπ., ο οποίος αναμένεται να αποφυλακιστεί την επόμενη εβδομάδα από γερμανικές φυλακές, έχοντας εκτίσει ποινή για τον βιασμό ηλικιωμένης γυναίκας το 2005 στην ίδια περιοχή.

Το σενάριο του τροχαίου διέρρευσε στην πορτογαλική εφημερίδα Correio da Manha τον περασμένο Ιούνιο, χωρίς να αποκαλύπτεται το όνομα της γυναίκας. Το δημοσίευμα υποστήριζε ότι η έρευνα «πάγωσε» επειδή οι γερμανικές Αρχές αρνήθηκαν να εμπλέξουν μυστικό αστυνομικό, ο οποίος θα προσέγγιζε την ύποπτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν ήξερα ότι με υποπτεύονταν»

Η γυναίκα ανέφερε στο Sky News ότι δεν είχε ιδέα πως την υποπτεύονταν. Όπως είπε, τότε εργαζόταν σε εστιατόριο κοντά στην παραλία του Πράια ντα Λουζ και γύρισε σπίτι αργά, αφού είχε ήδη διαπιστωθεί η εξαφάνιση της μικρής.

Ο σύντροφός της, Βρετανός σεφ στο Ocean Club (όπου δειπνούσαν οι ΜακΚαν εκείνη τη νύχτα), βρισκόταν ήδη στο σπίτι.

«Δεν ξέρω καν αν υπήρξε τροχαίο, γιατί δούλευα εκείνη την ώρα», δήλωσε. «Γύρισα σπίτι στις δέκα και μισή και ο φίλος μου ήταν ήδη εκεί».

Το διαμέρισμά τους, όπως και πολλά άλλα σπίτια κατοίκων της περιοχής, ερευνήθηκε από την πορτογαλική αστυνομία τις ημέρες μετά την εξαφάνιση. Η ίδια θυμάται ότι κατά τη διάρκεια δεύτερης έρευνας εκνευρίστηκε, όταν της ζητήθηκε να αδειάσει τον καταψύκτη: «Τους είπα: “Νομίζετε ότι την έκοψα κομματάκια και θα την έχω για δείπνο;”».

Δέκα χρόνια αργότερα, η γερμανική αστυνομία την κάλεσε ξανά, αυτή τη φορά για να τη ρωτήσει αν γνώριζε τον Κρίστιαν Μπ. και αν τον είχε δει στην περιοχή. «Μου είπαν ότι άλλοι είχαν δει το βαν του, αλλά εγώ ποτέ», ανέφερε.

Ένας Γερμανός αστυνομικός επικοινωνούσε μαζί της για πάνω από έναν χρόνο και της ζήτησε ακόμα και την παλιά SIM κάρτα που χρησιμοποιούσε όταν ζούσε στην Πορτογαλία. Τοπικά δημοσιεύματα έλεγαν ότι ίσως να είχε δανειστεί αυτοκίνητο, κάτι που η ίδια διέψευσε: «Νομίζετε ότι την πάτησα με αυτοκίνητο; Δεν είχα καν αυτοκίνητο τότε», είπε.

Η γυναίκα έμαθε για το δημοσίευμα της πορτογαλικής εφημερίδας μόνο όταν της το ανέφερε το Sky News.

Η μητέρα της, Κέιτ ΜακΚαν, έχει ωστόσο επανειλημμένα απορρίψει αυτό το σενάριο, υποστηρίζοντας ότι η κόρη της δεν θα μπορούσε να βγει μόνη της από το σπίτι.