Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά σε αυτοκίνητο στην οδό Βούλγαρη στον Πειραιά
Κόσμος

Έξαλλος ο Jack Osbourne με τον Roger Waters – «Ρε άντε γ@@@@@υ»

«Ο πατέρας μου πάντα σε θεωρούσε μ@@@@α, ευχαριστώ που τον επιβεβαίωσες» έγραψε ο Jack Osbourne μετά από όσα είπε ο Roger Waters για τον Ozzy Osbourne
Ο Ρότζερ Γουότερς
(AP Photo / Matilde Campodonico)

Έξαλλος έγινε ο γιος του θρυλικού Ozzy Osbourne, Τζακ για τα όσα είπε ο Roger Waters σχετικά με τον πατέρα του που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Ο Roger Waters σε συνέντευξή του στο «The Independent Ink» δεν δίστασε να αναφερθεί μεταξύ άλλων και στον Ozzy Osbourne με τα λόγια που χρησιμοποίησε για το frontman των Black Sabbath να προκαλούν σφοδρές αντιδράσεις.

«Ο Ozzy Osbourne, που μόλις πέθανε, ο Θεός να τον ευλογεί σε όποια κατάσταση κι αν βρισκόταν σε όλη του τη ζωή, ποτέ δεν θα μάθουμε. Αν και ήταν παντού στην τηλεόραση για… εκατοντάδες χρόνια, με την ηλιθιότητα και τις ανοησίες του. Η μουσική του; Δεν έχω καμία ιδέα. Δεν με νοιάζει καθόλου».

Και συνέχισε ο Waters: «Δεν με νοιάζουν οι Black Sabbath, ποτέ δεν με ένοιαξαν. Δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να δαγκώνω κεφάλια από κοτόπουλα ή ό,τι άλλο κάνουν. Δεν θα μπορούσε να με νοιάζει λιγότερο».

Τα όσα απαξιωτικά είπε δεν έμειναν αναπάντητα με τον μοναχογιό του Ozzy, Jack Osbourne να τον περνάει… γενεές 14  με δύο stories στο Instagram. Δεν δίστασε μάλιστα να τον προτρέψει να πάει να γ@@@@@ι!.

«Ρε (σ.σ. Roger Waters)… άντε γ@@@@@@…», έγραψε ο Τζακ Όσμπορν στο πρώτο story.

story

«Πόσο θλιβερός και εκτός πραγματικότητας έχεις καταντήσει. Ο μόνος τρόπος για να τραβήξεις πια την προσοχή είναι να ξερνάς μ@@@@@@ς στον Τύπο. Ο πατέρας μου πάντα σε θεωρούσε μ@@@@α, ευχαριστώ που τον επιβεβαίωσες».

story

Το story του έκλεισε με ένα emoji κλόουν για να επανέλθει αργότερα στο Instagram όπου πόσταρε το hashtag #f@ckrogerwaters.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Κατηγορούν τον Κρις Μάρτιν για αντισημιτισμό επειδή κάλεσε Ισραηλινές στη σκηνή και μίλησε για «ίσους ανθρώπους στη Γη»
Η αντίδραση του Μάρτιν και του κοινού έχει προκαλέσει σφοδρές κριτικές στα social media από Ισραηλινούς θαυμαστές και influencers, οι οποίοι θεώρησαν το περιστατικό «εξευτελιστικό» και «απάνθρωπο»
Coldplay: Κατηγορούν τον Κρις Μάρτιν για αντισημιτισμό επειδή κάλεσε Ισραηλινές στη σκηνή και μίλησε για «ίσους ανθρώπους στη Γη»
5
Η Μόσχα διαψεύδει οποιαδήποτε «συνωμοσία» του Πούτιν με τον Σι και τον Κιμ εναντίον των ΗΠΑ
Το Κρεμλίνο απορρίπτει τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε κατηγορήσει τους ηγέτες Ρωσίας, Κίνας και Βόρειας Κορέας ότι συνωμοτούσαν μαζί στο Πεκίνο κατά τη διάρκεια της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Πεκίνο 1
Κατηγορίες Ισραήλ κατά Μακρόν – «Επικίνδυνη» η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους
Το Τελ Αβίβ θεωρεί «επικίνδυνη» την πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου, ο οποίος σχεδιάζει να ανακοινώσει στον ΟΗΕ την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους – Το Παρίσι εκτιμά αντίθετα ότι πρόκειται για τη μόνη οδό προς μια διαρκή ειρήνη
Εμανουέλ Μακρόν
Newsit logo
Newsit logo