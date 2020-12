Έξαλλος ο Τομ Κρουζ: Κατσάδιασε μέλη συνεργείου γυρισμάτων γιατί δεν τηρούσαν τα μέτρα για τον κορονοϊό (ηχητικό)

Ο διάσημος ηθοποιός Τομ Κρουζ ξέσπασε βλέποντας παραβίαση των μέτρων για τον κορονοϊό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Mission: Impossible 7», απειλώντας με απόλυση όποιους δεν τα τηρούν. Το οργισμένο ξέσπασμα του πρωταγωνιστή και παραγωγού της ταινίας, σύμφωνα με τη «The Sun» έγινε στα γυρίσματα στη Βρετανία ενώπιον 50 μελών του συνεργείου.

Ο 58χρονος σταρ του Χόλιγουντ καταγράφηκε, σύμφωνα με τη Sun, εξοργίστηκε όταν είδε δύο μέλη του συνεργείου να στέκονται μαζί σε μία οθόνη υπολογιστή, παραβιάζοντας τον κανόνα για την τήρηση αποστάσεων. Μάλιστα, σε ηχητικό ντοκουμέντο που δημοσιοποίησε η βρετανική εφημερίδα ο Τομ Κρουζ ακούγεται να φωνάζει στους δύο εργαζόμενους του συνεργείου γυρισμάτων, απειλώντας τους ακόμα και με απόλυση αν τους ξαναπετύχει να παραβιάζουν τους αυστηρούς κανόνες που έχουν επιβληθεί στο set.

«Μιλάω στο τηλέφωνο με κάθε γα@@@@νο στούντιο, με ασφαλιστικές εταιρείες και παραγωγούς και κοιτάζουν εμάς, μας χρησιμοποιούν για να κάνουν τις δικές τους ταινίες. Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας μα@@κες!», είπε ο Τομ Κρουζ, σύμφωνα με τη Sun.

An audio-tape was leaked of Tom Cruise on the set of #MissionImpossible7 screaming at crew after COVID safety protocols were being broken. (via The Sun) pic.twitter.com/rTNl6p99vt