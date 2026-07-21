Κόσμος

Εξαμελής οικογένεια σκοτώθηκε στη Γάζα σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή

Αυξάνονται οι θάνατοι των αμάχων στους περισσότερους από 1.150 Παλαιστινίους, που έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις
Palestinians attend the funeral of six members of the al-Masri family, who were killed after an Israeli strike hit their apartment, according to the Health Ministry, in Gaza City, July 21, 2026. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
Παλαιστίνιοι παρευρίσκονται στην κηδεία των έξι μελών της οικογένειας αλ-Μάσρι, τα οποία σκοτώθηκαν μετά από ισραηλινή επιδρομή στην πόλη της Γάζας / REUTERS
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Η εξαμελής οικογένεια του Φιράς αλ Μάσρι, η σύζυγός του, Σαλσαμπίλ, οι τρεις κόρες και ο γιος τους πέθαναν μετά την πυρπόληση του σπιτιού τους από πλήγμα του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, το πρωί της Τρίτης (21.07.2026), δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την αεροπορική επιδρομή στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά δήλωσε ότι στόχος του ήταν ένας μαχητής της Χαμάς, προσθέτοντας ότι εξακολουθεί να διερευνά τα αποτελέσματα της επίθεσης.

Σε ξεχωριστά πλήγματα από την Παρασκευή (18.07.2026), ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι σκότωσε τρεις μαχητές από τη Χαμάς και τον Ισλαμικό Τζιχάντ, δύο εκ των οποίων είχαν συμμετάσχει στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ και είχαν απαγάγει Ισραηλινούς ομήρους.

Οι θάνατοι αυτοί έρχονται να προστεθούν στους περισσότερους από 1.150 Παλαιστινίους, κυρίως αμάχους, που έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση πυρός του Οκτωβρίου μεταξύ του Ισραήλ και μαχητών της Χαμάς, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους της Γάζας. Η Χαμάς δεν συνηθίζει να αποκαλύπτει στοιχεία για τις δικές της απώλειες.

Η εκεχειρία έπαυσε τις σφοδρές συγκρούσεις αλλά δεν σταμάτησε τα σχεδόν καθημερινά ισραηλινά πλήγματα. Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι στοχοθετεί μαχητές. Τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από μαχητές στη Γάζα την ίδια περίοδο.

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