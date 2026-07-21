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Γερμανία: Νεκρός στο κελί του ο Τούρκος που σκότωσε έξι άτομα σε δομή ανηλίκων στο Στάντε

Οι αρχές στη Γερμανία εκτιμούν ότι πρόκειται για αυτοχειρία και αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας
Φωτο αρχείου
Φωτο αρχείου /Αστυνομία της Γερμανίας / REUTERS
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Ο Φατίχ Γ., ο οποίος κρατείτο σε φυλακή της Κάτω Σαξονίας ως ύποπτος για έξι δολοφονικές επιθέσεις εναντίον εργαζομένων σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων στην πόλη Στάντε, βρέθηκε σήμερα (21.07.2026) νεκρός στο κελί του. Οι αρχές στη Γερμανία εκτιμούν ότι πρόκειται για αυτοχειρία και αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης της Κάτω Σαξονίας, ο 45χρονος Φατίχ Γ., ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε έξι εργαζόμενους σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων στις 29 Ιουνίου στη Γερμανία, όταν είχε ραντεβού στην υπηρεσία για την υπόθεση της επιμέλειας της 8 μηνών κόρης του, βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη φυλακή, στο Σωφρονιστικό Κατάστημα του Μπρεμερφέρντε σήμερα (21.07.2026) κατά τον πρωινό έλεγχο.

Ο 45χρονος Τούρκος είχε δραπετεύσει από τουρκική φυλακή και βρισκόταν στο επίκεντρο «πολλαπλών ποινικών διαδικασιών» στην Τουρκία.

Εκτός από την υποψία για σοβαρό σεξουαλικό αδίκημα στο Καχραμανμαράς το 2017, κατηγορείτο επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης του το 2022 στο Γκαζιαντέπ.

Μεταξύ των δύο επιθέσεων, ο 45χρονος είχε τεθεί υπό κράτηση με άλλη ποινική διαδικασία, ωστόσο είχε δραπετεύσει και καταζητείτο.

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