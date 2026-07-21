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Πεζεσκιάν: Βελτιώνεται καθημερινά η «επικοινωνία» με τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά την αεροπορική επιδρομή στην οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του, Αλί Χαμενεΐ, κατά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν
Μασούντ Πεζεσκιάν - Ιράν
Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν / WANA (West Asia News Agency) / Majid Asgaripour via REUTERS
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Το επίπεδο «επικοινωνίας» με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ αυξάνεται μέρα με τη μέρα, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν σε βίντεο που αναρτήθηκε σήμερα (21.07.2026) στα social media.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά το αεροπορικό χτύπημα που στοίχισε τη ζωή στον πατέρα του, τον Αλί Χαμενεΐ, στην αρχή του πολέμου στο Ιράν.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έχει υποστεί σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τα πόδια του κατά την επίθεση, δήλωσαν τον Απρίλιο στο Reuters τρεις άνθρωποι του στενού του κύκλου.

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