Βρετανία: Με 21 χτυπήματα από σφυρί στο κεφάλι δολοφονήθηκε η Αν Γουίτικαμ – Ο κατηγορούμενος της έκλεψε το πορτοφόλι και εξαφανίστηκε

Για την δολοφονία της πρώην υπουργού Αν Γουίτικαμ στην Βρετανία, κατηγορείται ένας άνδρας που φέρεται να την χτύπησε 21 φορές στο κεφάλι με σφυρί, κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο σπίτι της, στις αρχές του μήνα, όπως ανέφεραν σήμερα (21.07.2026) οι εισαγγελείς, κατά την προσαγωγή του ενώπιον δικαστηρίου.

Η 78χρονη Αν Γουίτικαμ, σημαντικό στέλεχος του λαϊκιστικού κόμματος Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ αλλά όχι και μέλος του κοινοβουλίου από το 2010, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στη νοτιοδυτική Βρετανία στις 9 Ιουλίου, μία ημέρα μετά την επίθεση σε βάρος της. Για την δολοφονία κατηγορείται ο 28χρονος Τζόσουα Κέρι, ένας λευκός Βρετανός από τη βόρεια Αγγλία.

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Ο 28χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουεστμίνστερ και κατηγορείται για ανθρωποκτονία. Δεν έχει ζητήσει να κάνει κάποια συμφωνία με τις αρχές.

Ο εισαγγελέας Κασίφ Μάλικ είπε ότι μια κάμερα μέσα στο σπίτι της Γουίτικαμ κατέγραψε τα συμβάντα. Σύμφωνα με τον Μάλικ, η πολιτικός επρόκειτο να δώσει μια συνέντευξη στις 8 Ιουλίου, σε απευθείας μετάδοση από το σπίτι της, αλλά δεν εμφανίστηκε.

Την επομένη, ο προσωπικός βοηθός της ζήτησε από τον κηπουρό της να την αναζητήσει και εκείνος τη βρήκε νεκρή στο πάτωμα της κουζίνας.

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Τα πλάνα που κατέγραψε η κάμερα δείχνουν τον Κέρι να μπαίνει στο σπίτι της Γουίτικαμ ενώ εκείνη έτρωγε το μεσημεριανό της και να την ρωτάει: «Δεν φαντάζομαι να έχεις τραπεζικές κάρτες και ταυτότητα;»

Στη συνέχεια την χτύπησε με το σφυρί, πήρε το πορτοφόλι της και έφυγε, είπε ο εισαγγελέας.

Η 78χρονη Γουίτικαμ βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της σε αγροτική περιοχή της νοτιοδυτικής Αγγλίας. Η αστυνομία της Βρετανίας τόνισε ότι θύμα έφερε «σοβαρά τραύματα». Το Σάββατο (11.07.2026) η αστυνομία συνέλαβε ως ύποπτο για τη δολοφονία έναν 26χρονο Βρετανό λευκό άνδρα στο Ρόδεραμ στη βορειοδυτική Αγγλία.

Η Γουίτικαμ εκλεγόταν στη Βουλή των Κοινοτήτων μεταξύ 1987-2010 και υπήρξε υφυπουργός στην κυβέρνηση του Τζον Μέιτζορ. Την τελευταία δεκαετία εντάχθηκε αρχικά στο Brexit Party του Νάιτζελ Φάρατζ, με το οποίο εξελέγη μέλος του Ευρωκοινοβουλίου τη διετία 2019-20.

Στη συνέχεια εντάχθηκε στο Reform UK, όπως μετονομάστηκε το Brexit Party, και είχε αναλάβει εκπρόσωπος του κόμματος για θέματα μετανάστευσης.