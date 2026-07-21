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ΗΠΑ: Αεροπλάνο σέρνεται με την ουρά στον διάδρομο πετώντας σπίθες, δείτε το βίντεο

Κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε
ΗΠΑ: Αεροπλάνο σέρνεται με την ουρά στον διάδρομο πετώντας σπίθες, δείτε το βίντεο
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Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν την Κυριακή (19.07.2026) στο αεροδρόμιο του Σινσινάτι του Βόρειου Κεντάκι στις ΗΠΑ, όταν η ουρά ενός αεροπλάνου τύπου Boeing 777-300 ER της πτήσης 264 της Kalitta Air ακούμπησε στον διάδρομο κατά την προσγείωση με αποτέλεσμα να πεταχτούν σπινθήρες.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), το περιστατικό σημειώθηκε όταν το Boeing 777-300ER, που εκτελούσε την πτήση 264 από τις Βρυξέλλες, προσπάθησε να προσγειωθεί ανεπιτυχώς με αποτέλεσμα να ακουμπήσει η ουρά του αεροπλάνου στον διάδρομο προσγείωσης.


Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που η ουρά του αεροσκάφους σέρνεται στον διάδρομο, προκαλώντας σπινθήρες, πριν απογειωθεί ξανά, εξασφάλισε το Fox19, ενώ αυτόπτης μάρτυρας ακούγεται να φωνάζει έκπληκτος.

Το αεροσκάφος τελικά κατάφερε να προσγειωθεί περίπου στις 20:15 τοπική ώρα ενώ ο διευθυντής επιχειρήσεων της Kalitta Air, Χιθ Νίκολ, δήλωσε ότι κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει το περιστατικό.

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