Ισπανία: Σχέδιο για απαγόρευση καπνίσματος και ατμίσματος σε παραλίες και υπαίθριους χώρους εστίασης

Η κυβέρνηση στην Ισπανία προωθεί νέο αντικαπνιστικό νομοσχέδιο, με στόχο την απαγόρευση του καπνίσματος και του ατμίσματος σε παραλίες, υπαίθριους χώρους εστίασης και σειρά άλλων δημόσιων χώρων.

Ωστόσο, η εφαρμογή του μέτρου για την απαγόρευση του καπνίσματος θα εξαρτηθεί από την ψήφισή του στο κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ στην Ισπανία δεν διαθέτει την απαιτούμενη πλειοψηφία.

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Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Υγείας, Μόνικα Γκαρσία, η απαγόρευση θα επεκταθεί στους εξωτερικούς χώρους ξενοδοχείων, καφέ και εστιατορίων, καθώς και σε στάσεις λεωφορείων, αποβάθρες, πανεπιστημιουπόλεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, πισίνες και παραλίες.

Σε ορισμένες περιφέρειες της Ισπανίας αντίστοιχα μέτρα εφαρμόζονται ήδη από τις τοπικές αρχές.Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης αυστηρότερους περιορισμούς στα προϊόντα καπνού και ατμίσματος, με στόχο την προστασία των ανηλίκων.

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει περιορισμούς στην πώληση προϊόντων ατμίσματος και απαγόρευση κάθε μορφής διαφήμισης υπέρ του καπνού και των ηλεκτρονικών τσιγάρων.

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«Θέλουμε αυτός ο νόμος να αποτελέσει σημείο καμπής για τη δημόσια υγεία», δήλωσε η Μόνικα Γκαρσία, επισημαίνοντας ότι το κάπνισμα προκαλεί περίπου 50.000 θανάτους ετησίως στην Ισπανία και αποτελεί παράγοντα κινδύνου για σχεδόν το 30% των περιστατικών καρκίνου.

Όπως ανέφερε, στόχος της κυβέρνησης είναι η δημιουργία μιας «γενιάς χωρίς καπνό» και η διασφάλιση ότι στους κοινόχρηστους χώρους ο καθαρός αέρας θα είναι ο κανόνας.

Η πρόταση, πάντως, αναμένεται να συναντήσει έντονες αντιδράσεις από τον ξενοδοχειακό και επισιτιστικό κλάδο, δύο από τους σημαντικότερους πυλώνες της ισπανικής οικονομίας.

Οι επιχειρηματίες εκφράζουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις στις υπαίθριες επιχειρήσεις εστίασης, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας και του τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του 2024, περίπου το 26% των ενηλίκων στην Ισπανία εξακολουθεί να καπνίζει καθημερινά, παρά τη σημαντική μείωση των τελευταίων ετών.

Υπενθυμίζεται ότι από το 2011 ισχύει απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους, όπως μπαρ, εστιατόρια, καφετέριες, νυχτερινά κέντρα και καζίνο.