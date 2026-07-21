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Σάλος στην Ιταλία: Ψηφιακή φόρμα καλούσε σε «κυνήγι Εβραίων» – «Επιστρέφουμε στη δεκαετία του 1930»

Προέτρεπε τους πολίτες να καταγγέλλουν την παρουσία Ισραηλινών και Ιταλών Εβραίων σε ξενοδοχεία και τουριστικές περιοχές - Αφαιρέθηκε μετά από σφοδρότατες αντιδράσεις
Μπολόνια Ιταλία
Ένας άντρας δροσίζεται με νερό από το Σιντριβάνι του Ποσειδώνα κατά τη διάρκεια ζεστού καιρού στην Μπολόνια της Ιταλίας / REUTERS
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Κατακραυγή προκάλεσε στην Ιταλία η κυκλοφορία ηλεκτρονικών φορμών που προέτρεπαν τους πολίτες να καταγγέλλουν την παρουσία Ισραηλινών πολιτών και Ιταλών Εβραίων σε ξενοδοχεία και άλλες τουριστικές περιοχές.

Την υπόθεση κατήγγειλε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα ο πρόεδρος της Εβραϊκής Κοινότητας του Μιλάνου στην Ιταλία, Γουόκερ Μεγκνάγκι, ο οποίος έκανε λόγο για επικίνδυνη αναβίωση σκοτεινών πρακτικών του παρελθόντος. «Νομίζω ότι επιστρέφουμε στη δεκαετία του 1930, στο κυνήγι των Εβραίων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η διαδικτυακή φόρμα, πριν αποσυρθεί, ανέφερε ότι στόχος της ήταν «η καταγραφή περιπτώσεων σιωνιστικού τουρισμού, αγορών ακινήτων και, γενικότερα, σιωνιστικής νεοαποικιοκρατίας στην Ιταλία». Παράλληλα υποστήριζε ότι τα στοιχεία που θα συλλέγονταν θα παραδίδονταν στο Παγκόσμιο Κίνημα Sumud, παραμένοντας «προστατευμένα και εμπιστευτικά», ενώ ζητούσε από όσους συμπλήρωναν το έντυπο να αναφέρουν και πηγή των πληροφοριών, ώστε να μπορούν να επαληθευτούν και να συντονιστούν «πιθανές πρωτοβουλίες».

Στο ίδιο κείμενο διευκρινιζόταν ότι «ο μοναδικός σκοπός είναι να χαρτογραφηθεί η εξάπλωση του φαινομένου και οι διάφορες μορφές του».

Σύμφωνα με την ιταλική La Repubblica, στις επόμενες σελίδες του ερωτηματολογίου ζητούνταν από τους πολίτες να αναφέρουν τις περιοχές όπου είχαν εντοπιστεί Εβραίοι ή Ισραηλινοί επισκέπτες, καθώς και αν τοπικές οργανώσεις ή ομάδες ακτιβιστών «διαχειρίζονταν ήδη το φαινόμενο».

Ο Μεγκνάγκι προειδοποίησε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να οδηγήσουν σε επικίνδυνες εξελίξεις.

«Αυτό που συμβαίνει σήμερα δείχνει ότι υπάρχουν άτομα με διαταραγμένη ψυχική ισορροπία, και αν ένα τέτοιο μήνυμα διαδοθεί αρκετά ευρέως, είναι βέβαιο ότι θα βρεθεί κάποιος πρόθυμος να το θέσει σε εφαρμογή», ανέφερε, προσθέτοντας: «Για τον λόγο αυτό, η χαρτογράφηση των περιοχών όπου βρίσκονται Εβραίοι είναι εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση».

Η Εβραϊκή Κοινότητα του Μιλάνου γνωστοποίησε ότι δεν θα κινηθεί νομικά, αλλά έχει ήδη διαβιβάσει το επίμαχο ερωτηματολόγιο στις αρμόδιες αρχές.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και από την ιταλική κυβέρνηση. Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Αλεσάντρο Μορέλι χαρακτήρισε το ερωτηματολόγιο «αποτρόπαιο», τονίζοντας ότι «οι υπεύθυνοι δεν πρέπει να μείνουν ατιμώρητοι».

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