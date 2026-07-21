Σάλος στην Ιταλία: Ψηφιακή φόρμα καλούσε σε «κυνήγι Εβραίων» – «Επιστρέφουμε στη δεκαετία του 1930»

Κατακραυγή προκάλεσε στην Ιταλία η κυκλοφορία ηλεκτρονικών φορμών που προέτρεπαν τους πολίτες να καταγγέλλουν την παρουσία Ισραηλινών πολιτών και Ιταλών Εβραίων σε ξενοδοχεία και άλλες τουριστικές περιοχές.

Την υπόθεση κατήγγειλε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα ο πρόεδρος της Εβραϊκής Κοινότητας του Μιλάνου στην Ιταλία, Γουόκερ Μεγκνάγκι, ο οποίος έκανε λόγο για επικίνδυνη αναβίωση σκοτεινών πρακτικών του παρελθόντος. «Νομίζω ότι επιστρέφουμε στη δεκαετία του 1930, στο κυνήγι των Εβραίων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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“A real manhunt.”



In Italy, an anonymous form has circulated, urging users to report the arrival of Jews, Israelis, or anyone affiliated with “Zionists” at hotels and businesses.



The form’s stated goal is to “map Zionist tourism” in Italy, though many Jewish leaders are… pic.twitter.com/EhzWMXJnas — Hen Mazzig (@HenMazzig) July 20, 2026

Η διαδικτυακή φόρμα, πριν αποσυρθεί, ανέφερε ότι στόχος της ήταν «η καταγραφή περιπτώσεων σιωνιστικού τουρισμού, αγορών ακινήτων και, γενικότερα, σιωνιστικής νεοαποικιοκρατίας στην Ιταλία». Παράλληλα υποστήριζε ότι τα στοιχεία που θα συλλέγονταν θα παραδίδονταν στο Παγκόσμιο Κίνημα Sumud, παραμένοντας «προστατευμένα και εμπιστευτικά», ενώ ζητούσε από όσους συμπλήρωναν το έντυπο να αναφέρουν και πηγή των πληροφοριών, ώστε να μπορούν να επαληθευτούν και να συντονιστούν «πιθανές πρωτοβουλίες».

Στο ίδιο κείμενο διευκρινιζόταν ότι «ο μοναδικός σκοπός είναι να χαρτογραφηθεί η εξάπλωση του φαινομένου και οι διάφορες μορφές του».

Σύμφωνα με την ιταλική La Repubblica, στις επόμενες σελίδες του ερωτηματολογίου ζητούνταν από τους πολίτες να αναφέρουν τις περιοχές όπου είχαν εντοπιστεί Εβραίοι ή Ισραηλινοί επισκέπτες, καθώς και αν τοπικές οργανώσεις ή ομάδες ακτιβιστών «διαχειρίζονταν ήδη το φαινόμενο».

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Ο Μεγκνάγκι προειδοποίησε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να οδηγήσουν σε επικίνδυνες εξελίξεις.

«Αυτό που συμβαίνει σήμερα δείχνει ότι υπάρχουν άτομα με διαταραγμένη ψυχική ισορροπία, και αν ένα τέτοιο μήνυμα διαδοθεί αρκετά ευρέως, είναι βέβαιο ότι θα βρεθεί κάποιος πρόθυμος να το θέσει σε εφαρμογή», ανέφερε, προσθέτοντας: «Για τον λόγο αυτό, η χαρτογράφηση των περιοχών όπου βρίσκονται Εβραίοι είναι εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση».

The president of the Jewish Community of Milan (Mosaico) gravely condemned online forms urging people to report Israeli citizens and Italian Jews staying in Italian hotels and other tourist accommodations.

: @MathildaHeller https://t.co/H77D1iSJVs — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) July 20, 2026

Η Εβραϊκή Κοινότητα του Μιλάνου γνωστοποίησε ότι δεν θα κινηθεί νομικά, αλλά έχει ήδη διαβιβάσει το επίμαχο ερωτηματολόγιο στις αρμόδιες αρχές.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και από την ιταλική κυβέρνηση. Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Αλεσάντρο Μορέλι χαρακτήρισε το ερωτηματολόγιο «αποτρόπαιο», τονίζοντας ότι «οι υπεύθυνοι δεν πρέπει να μείνουν ατιμώρητοι».