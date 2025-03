Εξερράγη το διαστημόπλοιο της Space X: Βίντεο από τη «βροχή» των φλεγόμενων συντριμμιών που πέφτουν στη γη

Μία ακόμα αποτυχημένη εκτόξευση διαστημόπλοιου της Space X, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 07.03.2025 (ώρα Ελλάδος) στο νότιο Τέξας, με αποτέλεσμα ο ουρανός πάνω από τη Φλόριντα να γεμίσει με φλεγόμενα συντρίμμια.

Η SpaceX εκτόξευσε την 8η δοκιμαστική πτήση του γιγάντιου διαστημόπλοιου Starship, για να δοκιμάσει σε συνθήκες πίεσης, αλλά δυστυχώς η δοκιμή είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια του.

Τα βίντεο ντοκουμέντο που βγήκαν στο φως από την δοκιμαστική πτήση της Space X είναι συγκλονιστικά.

Στα πλάνα φαίνονται τα συντρίμμια του διαστημόπλοιου να έχουν αρπάξει φωτιά ενώ πέφτουν από τον ουρανό, με το θέαμα να κόβει την ανάσα.

Ο πύραυλος ύψους 123 μέτρων εκτοξεύτηκε από το Τέξας. Η SpaceX έπιασε τον εκτοξευτήρα του πρώτου σταδίου πίσω στην εξέδρα με γιγαντιαίους μηχανικούς βραχίονες, αλλά οι κινητήρες του διαστημόπλοιου άρχισαν να σβήνουν καθώς κατευθυνόταν ανατολικά για μια ελεγχόμενη είσοδο πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό.

Η επαφή με το διαστημόπλοιο χάθηκε καθώς αυτό άρχισε να περιστρέφεται εκτός ελέγχου.

Παρά το ότι η SpaceX κατάφερε να ανακτήσει τον πύραυλο που επέστρεφε στο σημείο της εκτόξευσης, εν τέλει το διαστημόπλοιο Starship χάθηκε.

Just saw Starship 8 blow up from our flight @elonmusk @SpaceX pic.twitter.com/RyDzUtXzpo

Το Starship έφτασε σε ύψος σχεδόν 150 χιλιομέτρων πριν εμφανιστεί το πρόβλημα και πριν μπορέσουν να αναπτυχθούν 4 εικονικοί δορυφόροι.

Λόγω αυτού του περιστατικού, οι αρχές εξέδωσαν «στάση εδάφους» σε πολλά αεροδρόμια της Φλόριντα λόγω της συσσώρευσης υπολειμμάτων εκτόξευσης στο διάστημα.

Το αεροδρόμιο του Μαϊάμι παρέμεινε ακινητοποιημένο και το Fort Lauderdale Hollywood International ανέφερε καθυστέρηση αναχώρησης λόγω των συντριμμιών το βράδυ της Πέμπτης.

Την είδηση επιβεβαιώσε και η SpaceX, η εταιρεία του Έλον Μασκ με tweet.

During Starship’s ascent burn, the vehicle experienced a rapid unscheduled disassembly and contact was lost. Our team immediately began coordination with safety officials to implement pre-planned contingency responses.



We will review the data from today’s flight test to better…