Έκτακτη συνέντευξη Τραμπ στις 20.00 – «Αν δεν είχα έρθει δε θα υπήρχε ΝΑΤΟ»

«Θα βρισκόταν στο χρονοντούλαπο ιστορίας. Λυπηρό, αλλά αληθινό» έγραψε ο Τραμπ για το ΝΑΤΟ
REUTERS
REUTERS / Kevin Lamarque

Έκτακτη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο θα παραχωρήσει ο Αμερικανός πρόεδρος σήμερα στις 13.00 τοπική ώρα, (20:00 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική προεδρία, ενώ με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το ΝΑΤΟ «θα ήταν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας» αν δεν ήταν ο ίδιος, αφού εξαπέλυσε πολυάριθμες επιθέσεις εναντίον κρατών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

«Κανένα άτομο ή πρόεδρος δεν έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από όσα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος συχνά αναφέρεται στον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο, με ανάρτηση στο δίκτυό του Truth Social.

«Αν δεν είχα έρθει, δεν θα υπήρχε ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή! Θα βρισκόταν στο χρονοντούλαπο ιστορίας. Λυπηρό, αλλά αληθινό!!!», πρόσθεσε.

Κόσμος
