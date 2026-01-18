Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ συγκαλεί τις επόμενες ημέρες ο Αντόνιο Κόστα

Η Ευρώπη ετοιμάζεται για δυναμική απάντηση στις απειλές Τραμπ για την Γροιλανδία και για τους δασμούς που επέβαλλε σε 8 χώρες με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα να κάνει γνωστό πως συγκάλεσε έκτακτη Σύνοδο Κορυφής τις επόμενες ημέρες.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με δήλωσή του αναφορικά με τη Γροιλανδία διατυπώνει τη θέση της ΕΕ, τονίζοντας ότι «οι δασμοί θα υπονομεύσουν τις διατλαντικές σχέσεις και είναι ασυμβίβαστοι με τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ», ενώ επισημαίνει ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τον εαυτό της «έναντι οποιασδήποτε μορφής εξαναγκασμού».

Όπως δηλώνει αναλυτικά, «οι διαβουλεύσεις μου με τα κράτη μέλη σχετικά με τις πρόσφατες εντάσεις για τη Γροιλανδία επιβεβαιώνουν εκ νέου την ισχυρή δέσμευσή μας για τα εξής: Ενότητα όσον αφορά τις αρχές του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας.

Ενότητα στην υποστήριξη και την αλληλεγγύη προς τη Δανία και τη Γροιλανδία.

Αναγνώριση του κοινού διατλαντικού συμφέροντος για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Αρκτική, ιδίως μέσω της συνεργασίας με το ΝΑΤΟ.

Κοινή εκτίμηση ότι οι δασμοί θα υπονομεύσουν τις διατλαντικές σχέσεις και είναι ασυμβίβαστοι με τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ. Ετοιμότητα να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας έναντι οποιασδήποτε μορφής εξαναγκασμού.

Ετοιμότητα να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε εποικοδομητικά με τις ΗΠΑ σε όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος».

Τέλος ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τονίζει ότι δεδομένης της σημασίας των πρόσφατων εξελίξεων και προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός, αποφάσισε να συγκαλέσει έκτακτη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τις επόμενες ημέρες, με πιθανότερη ημερομηνία στις 22 Ιανουαρίου.