Εκτός ελέγχου οι φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία: Χιλιάδες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, απόκοσμες εικόνες

Δραματικές είναι οι καταστάσεις που ζουν στην Ισπανία και στη Γαλλία όπου μαίνονται εδώ και 24ωρα μεγάλες φωτιές οι οποίες έχουν αναγκάσει χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιέν Λεκορνύ ζήτησε από τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις να θέσουν σε υπηρεσία ήδη από σήμερα το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος A400M για την αντιμετώπιση της φωτιάς στην περιοχή της Ζιρόντ.

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Το αεροσκάφος θα είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα που επιτρέπει την ρίψη 20 τόνων επιβραδυντικού υλικού, το ισόποσο δύο αεροσκαφών Dash.

Η χρησιμοποίησή του για την αντιμετώπιση πυρκαγιών είχε ορισθεί για το τέλος του Ιουλίου λόγω των τεχνικών διαδικασιών και των αναγκαίων δοκιμών, αλλά επισπεύδεται λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης.

Στην περιοχή της Ζιρόντ, γνωστή παγκοσμίως για τους αμπελώνες της και την παραγωγή κρασιού, και την γειτονική περιοχή της Λαντ, οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει την απομάκρυνση τουλάχιστον 141.000 ανθρώπων από το βράδυ της Τετάρτης.

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BREAKING: Wildfires force more than 200,000 in total to flee in France and Spain, authorities say pic.twitter.com/AWo9ubvL0E — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 25, 2026

Οι αρχές διέταξαν χθες την πλήρη εκκένωση, τόσο οδικώς όσο και διά θαλάσσης, της ιδιαίτερα δημοφιλούς στους τουρίστες χερσονήσου Καπ Φερέ κοντά στο Μπορντό.

Meanwhile in France



Crowds gather on top of Sand Dunes to watch wildfires Burn on both sides around them.



The sky is just pure smoke. pic.twitter.com/W1alg7mcM4 — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) July 25, 2026

Περίπου 3.500 άνθρωποι, που απομακρύνθηκαν από τη Κοιλάδα της Αρκασόν και από κοινότητες κοντά στο Μπορντό φιλοξενούνται στο εκθεσιακό πάρκο του Μπορντό, το οποίο έχει μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής, σύμφωνα με τη μητροπολιτική αρχή του Μπορντό.

Στην Μαδρίτη, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι προτεραιότητα έχουν οι ανθρώπινες ζωές και χαρακτήρισε «πολύπλοκη» την κατάσταση μετά την επίσκεψή του σε κέντρο υποδοχής σε μία από τις πληγείσες ζώνες της Κοινότητας της Μαδρίτης.

«Η προτεραιότητά μας, η σκέψη μας, ο στόχος μας αφορούν τις ζωές, να σωθούν ζωές», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Πέδρο Σάντσεθ εξηγώντας ότι η κατάσταση παραμένει πολύπλοκη διότι «οι θερμοκρασίες έχουν πέσει, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα εξελιχθούν οι άνεμοι».

TRUCK DRIVES STRAIGHT THROUGH A WALL OF FIRE IN MADRID



A shocking video shows a truck making its way through one of the active wildfire zones in the Community of Madrid, with flames burning dangerously close by.



The scene gives a glimpse of just how intense the… https://t.co/emIZJuTx1s — StreetTea (@StreetTea17) July 25, 2026

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι οι πυρκαγιές που μαίνονται εδώ και μέρες δυτικά της Μαδρίτης έχουν καταστρέψει έκταση 250.000 στρεμμάτων, 100.000 στην Κοινότητα της Μαδρίτης και ανάμεσα σε 130.000 και 150.000 στρέμματα στην περιφέρεια της Άβιλα.

Οι ισπανικές πυροσβεστικές δυνάμεις ελπίζουν να αναλάβουν σήμερα τον έλεγχο της κατάσταση, καθώς μεγάλη πρόοδος καταγράφηκε την νύκτα. Η πτώση των θερμοκρασιών και η αύξηση της υγρασίας στην ατμόσφαιρα είναι παράγοντες που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την βελτίωση της κατάστασης, αλλά προειδοποιούν ότι οι μεταβαλλόμενοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή απειλούν να αναζωπυρώσουν τις φλόγες.

Δύο διαφορετικές δασικές πυρκαγιές ενώθηκαν χθες στην περιφέρεια της Μαδρίτης για να σχηματίσουν ένα τεράστιο κοινό μέτωπο που απειλούσε να ενωθεί με την σειρά του με τρίτη δασική πυρκαγιά στην περιοχή της Καστίγια- ι -Λεόν.