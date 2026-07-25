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Σφοδρή ουκρανική επίθεση με 8 νεκρούς στη Ζαπορίζια – 3 νεκροί στη Σούμι από χτύπημα του ρωσικού στρατού

Νέος κύκλος αίματος καταγράφεται με 11 νεκρούς από εκατέρωθεν πλήγματα
Πυροσβέστες εργάζονται σε σημείο επίθεσης με ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, εν μέσω ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, στο Σούμι
Πυροσβέστες εργάζονται σε σημείο επίθεσης με ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, εν μέσω ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, στο Σούμι / REUTERS
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Αιματηρή ήταν η επίθεση της Ρωσίας τα ξημερώματα του Σαββάτου (25.07.2026) στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, στην πόλη Σούμι της Ουκρανίας χτυπήθηκε κτίριο στο οποίο στεγάζονται ταχυδρομικές υπηρεσίες προκαλώντας τον θάνατο τριών ανθρώπων, ανέφεραν σήμερα τοπικοί αξιωματούχοι.

Η επίθεση από τη Ρωσία που πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια της νύχτας προκάλεσε τον τραυματισμό ακόμη δύο ανθρώπων, δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης της Ουκρανίας μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Επιπλέον, το πρωί του Σαββάτου (25.07.2026) ουκρανική επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά κατεχόμενης από την Ρωσία κωμόπολης της περιοχής της Ζαπορίζια, της νότιας Ουκρανίας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο οκτώ ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης Γιεβγένι Μπαλίτσκι μέσω του Telegram.

Ο κυβερνήτης δήλωσε ότι «τουριστικές κατασκηνώσεις» στο χωριό Κιριλίφκα δέχθηκαν επίθεση την νύκτα: «υπάρχουν νεκροί: οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά», ότι υπάρχουν τραυματίες και κατηγόρησε το Κίεβο ότι επιτίθεται «σκοπίμως» εναντίον πολιτών.

Το χωριό έπεσε στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων κατά τις πρώτες ημέρες της ρωσικής; εισβολής τον Φεβρουάριο 2022.

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