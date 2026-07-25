«Ξέφυγε» ο Τραμπ: Οι δημοσιογράφοι με «σύνδρομο παραφροσύνης» και η 4η υποψηφιότητα για το 2028

Για ακόμη μία χρονιά, ο Ντόναλντ Τραμπ μετέτρεψε το Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, που είναι αφιερωμένο στην ελευθερία του Τύπου, σε προσωπικό σόου

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έβαλε και πάλι στο στόχαστρο τον Τύπο, κάνοντας χιούμορ , καυστικές παρατηρήσεις και χρησιμοποιώντας γνωστά κλισέ, στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, μια εκδήλωση στην οποία εορτάζεται η ελευθερία του Τύπου, η οποία είχε αναβληθεί τον Απρίλιο λόγω του πυροβολισμού που σημειώθηκε στον χώρο στον οποία διεξάγονταν.

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Ο Τραμπ, η κυβέρνηση του οποίου έχει συχνά έρθει σε σύγκρουση με τον Τύπο, ξεκίνησε την ομιλία του ακολουθώντας σε μεγάλο βαθμό το ζεστό και χαλαρό κλίμα της βραδιάς, εναλλάσσοντας φιλικά αστεία με αιχμηρή κριτική σε εκείνα τα μέσα ενημέρωσης τα οποία αποκαλεί «μέσα ενημέρωσης ψευδών ειδήσεων».

Ωστόσο, δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον πειρασμό να ρίξει βέλη εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων στον Τύπο και στον κόσμο του θεάματος, στοχεύοντας με προσωπικές επιθέσεις δημοσιογράφους όπως ο Ντον Λέμον και ο Λόρενς Ο’Ντόνελ, πολιτικούς όπως ο Κρις Κρίστι και ο Άνταμ Σιφ, καθώς και διασημότητες όπως ο Μπρους Σπρίνγκστιν και η Τζέιν Φόντα.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι είναι πιο επιεικής απέναντι στον Τύπο, αφού την προηγούμενη φορά του είχε ασκήσει μια πιο σφοδρή κριτική.

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«Εδώ βρίσκεται πραγματικά η μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων που πάσχουν από το σύνδρομο παραφροσύνης κατά του Τραμπ που έχει συγκεντρωθεί ποτέ ταυτόχρονα», είπε. «Υποψιάζομαι ότι ορισμένοι από εσάς είστε τυχεροί που το τελευταίο μας δείπνο διακόπηκε πρόωρα, γιατί… είχα σκοπό να σας τα ψάλλω».

Οι φετινές εκδηλώσεις σηματοδότησαν την πρώτη εμφάνιση του Τραμπ ως προέδρου στο δείπνο των ανταποκριτών. Τα προηγούμενα χρόνια της θητείας του είχε μποϊκοτάρει την εν λόγω εκδήλωση.

Οι υποστηρικτές της ελευθερίας του Τύπου έχουν επικρίνει την κυβέρνηση Τραμπ για τις αγωγές που έχει ασκήσει εναντίον μέσων ενημέρωσης, για τους περιορισμούς στην πρόσβαση ορισμένων δημοσιογράφων, καθώς και για τις απειλές λήψης μέτρων εναντίον ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Ο ίδιος απορρίπτει τις επικρίσεις, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του προωθεί τη λογοδοσία και αντιμετωπίζει τη μεροληψία.

Στην εκδήλωση τιμήθηκε επίσης ο αξιωματικός της Μυστικής Υπηρεσίας Βίκτορ Γκονζάλες, ο οποίος δέχτηκε πυροβολισμό σε σημείο ελέγχου ασφαλείας έξω από την αίθουσα δεξιώσεων τον Απρίλιο στον οποίο πιστώνεται ότι απέτρεψε την επίθεση, καθώς και το προσωπικό του Washington Hilton που βοήθησε τους καλεσμένους. Ο Γκονζάλες φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και ήταν το μόνο άτομο που τραυματίστηκε εκείνο το βράδυ.

Η εκδήλωση, που συνιστά έναν ετήσιο θεσμό που πραγματοποιείται στην Ουάσιγκτον για περισσότερο από έναν αιώνα, συγκεντρώνει χρήματα για υποτροφίες δημοσιογραφίας και γιορτάζει την ελευθερία του Τύπου, όπως αυτή κατοχυρώνεται από την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των Η.Π.Α.

Συνήθως στην εν λόγω εκδήλωση εμφανίζεται ένας κωμικός που σατιρίζει τον πρόεδρο και τον Τύπο, αλλά φέτος το ψυχαγωγικό μέρος ανέλαβε το μέντιουμ Όζ Περλμαν.

Ο Τραμπ διάνθισε την ομιλία του με μερικά αστεία, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Ξέρω ότι δεν ήταν εύκολο να βρείτε παπούτσια που να ταιριάζουν με το αλεξίσφαιρο γιλέκο σας, το οποίο πολλοί δεν ήθελαν να φορέσουν επειδή προτιμούσαν να πεθάνουν παρά να φαίνονται 10 κιλά βαρύτεροι».

Ο Τραμπ ευχαρίστησε τους οικοδεσπότες του και είπε ότι έκανε φίλους, αλλά δεν προχώρησε μέχρι το σημείο να αγκαλιάσει πλήρως τους συχνούς αντιπάλους του.

«Ήταν μια ενδιαφέρουσα βραδιά. Πραγματικά δεν ήξερα τι να περιμένω», είπε ο Τραμπ. «Και είναι πολύ χειρότερα από ό,τι πραγματικά πίστευα.»

Παράλληλα, φορώντας ένα κόκκινο τζόκεϊ που ανέγραφε «ΤΡΑΜΠ 2028» ανακοίνωσε ότι θα είναι και πάλι υποψήφιος για την προεδρία παρότι αυτό είναι αντισυνταγματικό. Κατόπιν πέταξε το καπέλο στους παρευρισκόμενους.

Trump announces he will run for a “fourth” term and dons a “Trump 2028” hat pic.twitter.com/dtgujof2Vs — FactPost (@factpostnews) July 25, 2026

Η επίσημη εκδήλωση με τη συμμετοχή δημοσιογράφων, πολιτικών και αξιωματούχων της κυβέρνησης στο ξενοδοχείο «Washington Hilton» είχε ακυρωθεί στις 25 Απριλίου, αφού ένας άνδρας προσπάθησε να περάσει με τη βία από ένα σημείο ελέγχου ασφαλείας και πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο έξω από την αίθουσα δεξιώσεων, όπου βρίσκονταν ο Τραμπ και μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Ο ύποπτος, Κόουλ Άλεν, δήλωσε αθώος τον Μάιο για τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν, μεταξύ των οποίων και η απόπειρα δολοφονίας του προέδρου.

Το δείπνο μεταφέρθηκε σε μικρότερο χώρο στο ξενοδοχείο Waldorf Astoria υπό ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας, και ένα από τα πρώτα μηνύματα της βραδιάς ήταν η αντίσταση απέναντι στην επίθεση.

«Απόψε, το μήνυμά μας είναι το εξής: Επιστρέψαμε. Δεν θα μας εκφοβίσουν. Αρνούμαστε να αφήσουμε μια πράξη βίας να έχει τον τελευταίο λόγο», δήλωσε η απερχόμενη πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, Γουεϊτζία Τσιανγκ του CBS News.

Ο Τραμπ δήλωσε αργότερα: «Δεν υποκύπτουμε στην πολιτική βία… Κανένας διαταραγμένος με όπλο δεν θα το αλλάξει ποτέ αυτό».