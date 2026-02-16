Εκτροχιάστηκε τρένο στην Ελβετία με 80 επιβάτες από χιονοστιβάδα, πληροφορίες για τραυματίες

Ένα επιβατικό τρένο στην Ελβετία εκτροχιάστηκε το πρωί της Δευτέρας 16.02.2026, με την αστυνομία να εκφράζει φόβους ότι υπάρχουν τραυματίες, καθώς χιονοστιβάδα χτύπησε τη σιδηροδρομική γραμμή, μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Περίπου 80 άτομα επέβαιναν στο τρένο όταν εκτροχιάστηκε κοντά στο Γκόπενσταϊν, στο καντόνι του Βαλαί στην Ελβετία. Ο ακριβής αριθμός και η κατάσταση της υγείας τους δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

16.02.2026 – 07h00, Goppenstein, déraillement d’un train, probablement avec blessés, intervention en cours, plus d’informations suivront. pic.twitter.com/D6pAkN6sFl — Police Valais (@PoliceValais) February 16, 2026

Το τρένο είχε αναχωρήσει από το Σπίεζ στις 6:12 π.μ. και κατευθυνόταν προς το Μπριγκ, όταν εκτροχιάστηκε γύρω στις 7 το πρωί σήμερα.

«Στις 07:00 (08:00 ώρα Ελλάδας), στο Γκόπενσταϊν, εκτροχιασμός τρένου, πιθανόν με τραυματίες, επιχειρήσεις σε εξέλιξη, θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες», ανακοίνωσε μέσω του X η αστυνομία του καντονιού του Βαλέ.

Εκπρόσωπος της BLS δήλωσε στην 20 Minuten ότι ο εκτροχιασμός προκλήθηκε από χιονοστιβάδα, προσθέτοντας: «Οι επιβάτες θα απομακρυνθούν σύντομα».

Στον ιστότοπό τους, οι ελβετικοί Ομοσπονδιακοί Σιδηρόδρομοι (CFF) αναφέρουν πως η σιδηροδρομική κυκλοφορία «έχει διακοπεί ανάμεσα στο Γκόπενσταϊν και το Μπριγκ» εξαιτίας χιονοστιβάδας, με τη διακοπή να αναμένεται να διαρκέσει έως τις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης (17.02.2026).

Το περιστατικό σημειώνεται μόλις λίγες ημέρες αφότου άλλη χιονοστιβάδα έπληξε την ίδια περιοχή.