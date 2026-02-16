Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Εκτροχιάστηκε τρένο στην Ελβετία με 80 επιβάτες από χιονοστιβάδα, πληροφορίες για τραυματίες

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης
Ανανεώθηκε πριν 34 λεπτά
Εκτροχιάστηκε τρένο στην Ελβετία με 80 επιβάτες από χιονοστιβάδα, πληροφορίες για τραυματίες

Ένα επιβατικό τρένο στην Ελβετία εκτροχιάστηκε το πρωί της Δευτέρας 16.02.2026, με την αστυνομία να εκφράζει φόβους ότι υπάρχουν τραυματίες, καθώς χιονοστιβάδα χτύπησε τη σιδηροδρομική γραμμή, μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Περίπου 80 άτομα επέβαιναν στο τρένο όταν εκτροχιάστηκε κοντά στο Γκόπενσταϊν, στο καντόνι του Βαλαί στην Ελβετία. Ο ακριβής αριθμός και η κατάσταση της υγείας τους δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Το τρένο είχε αναχωρήσει από το Σπίεζ στις 6:12 π.μ. και κατευθυνόταν προς το Μπριγκ, όταν εκτροχιάστηκε γύρω στις 7 το πρωί σήμερα.

«Στις 07:00 (08:00 ώρα Ελλάδας), στο Γκόπενσταϊν, εκτροχιασμός τρένου, πιθανόν με τραυματίες, επιχειρήσεις σε εξέλιξη, θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες», ανακοίνωσε μέσω του X η αστυνομία του καντονιού του Βαλέ.

Εκπρόσωπος της BLS δήλωσε στην 20 Minuten ότι ο εκτροχιασμός προκλήθηκε από χιονοστιβάδα, προσθέτοντας: «Οι επιβάτες θα απομακρυνθούν σύντομα».

Στον ιστότοπό τους, οι ελβετικοί Ομοσπονδιακοί Σιδηρόδρομοι (CFF) αναφέρουν πως η σιδηροδρομική κυκλοφορία «έχει διακοπεί ανάμεσα στο Γκόπενσταϊν και το Μπριγκ» εξαιτίας χιονοστιβάδας, με τη διακοπή να αναμένεται να διαρκέσει έως τις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης (17.02.2026).

Το περιστατικό σημειώνεται μόλις λίγες ημέρες αφότου άλλη χιονοστιβάδα έπληξε την ίδια περιοχή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
80
75
65
57
55
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Στη δημοσιότητα όλα τα ονόματα που αναφέρονται στα έγγραφα Επστάιν – Ανάμεσά τους οι Κιμ Καρντάσιαν, Κερτ Κομπέιν και Ρόμπερτ ντε Νίρο
Η αναφορά των ονομάτων δεν σημαίνει απαραίτητα κάποια εμπλοκή στην υπόθεση καθώς θα μπορούσαν να είναι ακόμη και αναφορές σε δημοσιεύματα στους φακέλους της έρευνας
Τζέφρι Επστάιν
CBS: Ο Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως» στο Ισραήλ για χτύπημα στο Ιράν, αν αποτύχουν οι συνομιλίες για τα πυρηνικά
Ο Νετανιάχου έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν θα πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και στο βαλλιστικό οπλοστάσιο
Τραμπ και Νετανιάχου
Newsit logo
Newsit logo