Λετονία: Ενισχύει την αντι-drone άμυνά της κατά μήκος των συνόρων της με Ρωσία και Λευκορωσία

Ουκρανικά drones είχαν εισέλθει τις προηγούμενες εβδομάδες στον εναέριο χώρο των κρατών της Βαλτικής που είναι μέλη του ΝΑΤΟ, όπως η Λετονία, προκαλώντας σύγχυση και αυξάνοντας τις εντάσεις με τη Ρωσία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Λετονία ενισχύει την άμυνά της κατά των drones στα σύνορά της με τη Ρωσία και της σύμμαχου της Μόσχας Λευκορωσία, σε απάντηση των πτήσεων που πραγματοποιούν στον εναέριο της χώρο, δήλωσε αξιωματούχος του στρατού στο Reuters.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ουκρανία, η οποία έχει στοχεύσει τα ρωσικά λιμάνια φόρτωσης πετρελαίου στη Βαλτική, δήλωσε ότι η παρεμβολή που προκάλεσε η Ρωσία στα σήματα των drones της είχε ως αποτέλεσμα να παρεκκλίνουν από την πορεία τους.

«Σχεδιάζουμε να αναπτύξουμε ομάδες αναχαίτισης (με drones) τις επόμενες δύο εβδομάδες», δήλωσε ο Μόντρις Κάιρις, επικεφαλής του Κέντρου Αρμοδιότητας Αυτόνομων Συστημάτων του Λετονικού Στρατού, στο Reuters, σε παράλληλη εκδήλωση της διάσκεψης Drone Summit στη Λετονία.

Οι ομάδες θα αποτελούνται από έως και τέσσερις στρατιώτες που θα κινούνται με όχημα για δύσβατο έδαφος και θα χειρίζονται drones «δολοφόνους», τα οποία μπορούν να καταστρέφουν εισερχόμενα στρατιωτικά drones σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων, ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αριθμός των ομάδων που περιπολούν στα 400 χιλιόμετρα των συνόρων της Λετονίας με τη Ρωσία και τη σύμμαχό της Λευκορωσία είναι απόρρητος.

«Πράγματι, πρέπει να αυξήσουμε τον αριθμό αυτών των ομάδων, αλλά πρέπει να το εξισορροπήσουμε με άλλες ανάγκες του στρατού. Αν τις τοποθετήσουμε σε κάθε χιλιόμετρο των συνόρων, θα εξαντλήσουμε γρήγορα όλους τους πόρους του στρατού», είπε.

Τα drones συνιστούν προκλήσεις για το ΝΑΤΟ

Μιλώντας στο Reuters από ένα στρατιωτικό πεδίο δοκιμών όπου η Λετονία δοκιμάζει τις νεότερες τεχνολογίες μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο πλαίσιο ενός προγράμματος του ΝΑΤΟ, ο Κάιρις ανέφερε ότι η κατάρριψη στρατιωτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε καιρό ειρήνης είναι περίπλοκη, καθώς τα δεδομένα από τα ραντάρ στις χώρες του ΝΑΤΟ είναι απόρρητα και η ανταλλαγή τους με τους στρατιώτες που έχουν αναλάβει την καταστροφή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών είναι πολύπλοκη.

«Δεν αρκεί να αντιδρούμε σε οτιδήποτε παρατηρούμε. Πρέπει πρώτα να το αναγνωρίσουμε», για να αποφευχθεί η πρόσκρουση σε πολιτικό αεροσκάφος, δήλωσε ο Κάιρις.

Μια άλλη επικείμενη πρόκληση για τον στρατό της Λετονίας, και το ΝΑΤΟ γενικότερα, είναι η αυξανόμενη χρήση μικρών drones, είπε.

«Είναι αρκετά βήματα μπροστά από τα συστήματα αντι-drone… Η ανίχνευση και η αναχαίτιση των μικρών στόχων είναι δύσκολη, και είναι η μεγάλη πρόκληση που σύντομα θα αντιμετωπίσουμε όλοι», τόνισε.

Καλά, γρήγορα, φθηνά, αρκετά

Η Ουκρανία βρίσκεται σε καλό δρόμο να ξεπεράσει τη Ρωσία σε αριθμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με τις δύο χώρες να παράγουν εκατομμύρια μονάδες ετησίως, δήλωσε στο Reuters ο πτέραρχος Τζόνι Στρίνγκερ, ο Βρετανός αξιωματικός που υπηρετεί ως αναπληρωτής διοικητής της αεροπορίας του ΝΑΤΟ, στο περιθώριο της Διάσκεψης Κορυφής για τα Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη.

Το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό προς το παρόν, αλλά πρέπει να διαθέτει μια βιομηχανία ικανή να αναπληρώνει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη με τον ίδιο ρυθμό που καταναλώνονται, πρόσθεσε.

«Η λύση δεν είναι να προμηθευόμαστε πολλά πράγματα και μετά να τα αποθηκεύουμε σε υπόστεγα και αποθήκες… Θα ξεπεραστούν από τον ρυθμό της εξέλιξης και την τεχνολογία», είπε.

«Για μένα, το θέμα είναι να έχουμε προϊόντα που είναι αρκετά καλά, αρκετά φθηνά, παραδίδονται αρκετά γρήγορα και υπάρχουν σε επαρκή ποσότητα», πρόσθεσε.

«Οι στρατιωτικές δυνάμεις θα μπορούσαν να κοιτάξουν πέρα από την «παραδοσιακά αντιλαμβανόμενη αμυντική βιομηχανική βάση» για να το επιτύχουν αυτό», δήλωσε ο Στρίνγκερ. Ανέφερε ότι οι καινοτόμες εταιρείες κατασκευής drones στην Ουκρανία συχνά έχουν ηλικία μικρότερη των τεσσάρων ετών και ιδρύθηκαν από άτομα που δεν προέρχονταν από τον αμυντικό κλάδο ή τον στρατό.

«Η συμμαχία θα πρέπει να είναι σε θέση να παράγει σε πολύ μεγάλες ποσότητες, με βάση τις αρχές που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο οραματιζόμαστε τον πόλεμο», δήλωσε ο Σκοτ Μπόστον, ανώτερος αναλυτής αμυντικών θεμάτων στη RAND Corporation.

«Η συνεργασία με την Ουκρανία είναι ο μόνος βραχυπρόθεσμος τρόπος» για την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας, πρόσθεσε.