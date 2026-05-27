Ντόναλντ Τραμπ: Καμία άρση κυρώσεων στο Ιράν ακόμη και αν παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε την Τετάρτη (27/05/2026) πως οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να προσφέρουν άρση κυρώσεων στο Ιράν με αντάλλαγμα το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης.

«Όχι, όχι, καθόλου. Καμία άρση κυρώσεων, όχι», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία στο PBS News και στην ερώτηση για το αν η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία προβλέπει ότι το Ιράν θα παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα ελάφρυνση κυρώσεων.

Νωρίτερα ο Λευκός Οίκος είχε αναφέρει πως τα όσα μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση περί σχέδιο μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ είναι «απόλυτο μύθευμα».

«Αυτή η αναφορά από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν είναι αληθινή και το μνημόνιο κατανόησης που δημοσίευσαν είναι απόλυτο μύθευμα», ανέφερε ο λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο Χ

.«Κανείς δεν πρέπει να πιστεύει ό,τι δημοσιεύουν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Τα γεγονότα έχουν σημασία», προσέθεσε.

This report from Iranian controlled media is not true and the MOU they “released” is a complete fabrication. Nobody should believe what Iranian state media is putting out. FACTS MATTER. https://t.co/agpTnBSgKu — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 27, 2026

Πάντως η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν ομαλά, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφείς τις κόκκινες γραμμές του.

ΗΠΑ: 109 εμπορικά πλοία άλλαξαν πορεία λόγω του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι ανάγκασαν 109 εμπορικά πλοία να αλλάξουν πορεία στην Αραβική Θάλασσα, στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε πλοία που ταξιδεύουν από και προς ιρανικά λιμάνια μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, τα πλοία «ανακατευθύνθηκαν» ώστε να εφαρμοστεί ο αποκλεισμός, ο οποίος επεκτείνεται τόσο στα Στενά του Ορμούζ όσο και στον Κόλπο του Ομάν.

Ο αποκλεισμός, που ξεκίνησε στις 13 Απριλίου, έχει εντείνει τις ανησυχίες για σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και την ενεργειακή αγορά, λόγω της στρατηγικής σημασίας της περιοχής για τη διεθνή διακίνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε επίσης ότι ελικόπτερα Sea Hawk περιπολούν στην Αραβική Θάλασσα, με στόχο τη διατήρηση και επιτήρηση του αποκλεισμού.