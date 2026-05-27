Καγκουρό στους δρόμους του Τέξας: Η πιο ξεκαρδιστική καταδίωξη της χρονιάς

Πρωτοφανείς σκηνές εκτυλίχθηκαν στο Τέξας με «πρωταγωνιστή» ένα καγκουρό με το όνομα Μπίνγκους. Το εντυπωσιακό θηλαστικό απέδρασε από κέντρο άγριας ζωής και αμέσως αστυνομικοί και εργαζόμενοι άρχισαν μία καταδίωξη γεμάτη άλματα και αστείες προσπάθειες σύλληψης…

Ο Μπίνγκους το καγκουρό διέφυγε από το Κέντρο Άγριας Ζωής του Γουέικο στο Τέξας στις 24 Μαΐου και όσα ακολούθησαν θυμίζουν σπαρταριστή κωμωδία του Χόλιγουντ.

Σε ένα από τα πιο αστεία στιγμιότυπα, άνδρας με δίχτυ προσπαθεί απεγνωσμένα να πιάσει το καγκουρό, αλλά ο Μπίνγκους τον άφησε πίσω του με μερικά εντυπωσιακά άλματα που έκανε.

Ούτε δύο αστυνομικοί κατάφεραν αρχικά να περιορίσουν το «μαρσιποφόρο – σπρίντερ», που έμοιαζε αποφασισμένο να κερδίσει την ελευθερία του.

Το βίντεο που δημοσίευσε το Αστυνομικό Τμήμα του Γουέικο έγινε αμέσως viral στα social media, καθώς ακούγεται ωςε μουσική υπόκρουση το θρυλικό «Rapper’s Delight» των The Sugarhill Gang!

Τελικά, μετά από αρκετό κυνηγητό, οι αρχές κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον «δραπέτη».

Waco Police were led on a "hop pursuit" by a repeat offender. The department shared a video on social media of Bingus, a kangaroo who had escaped his wildlife rescue on Monday. However, this was not his first escape, according to the post.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι αυτός ο ειδικός στις αποδράσεις επέστρεψε σώος και αβλαβής», ανακοίνωσε με μπόλικη δόση χιούμορ η αστυνομία.