Κόσμος

Καγκουρό στους δρόμους του Τέξας: Η πιο ξεκαρδιστική καταδίωξη της χρονιάς

Το βίντεο που δημοσίευσε η αστυνομία με μουσική υπόκρουση το «Rapper’s Delight» έγινε αμέσως viral
Καγκουρό
Το καγκουρό που απέδρασε από το Κέντρο Άγριας Ζωής στο Τέξας / πηγή φωτογραφίας TikTok
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Πρωτοφανείς σκηνές εκτυλίχθηκαν στο Τέξας με «πρωταγωνιστή» ένα καγκουρό με το όνομα Μπίνγκους. Το εντυπωσιακό θηλαστικό απέδρασε από κέντρο άγριας ζωής και αμέσως αστυνομικοί και εργαζόμενοι άρχισαν μία καταδίωξη γεμάτη άλματα και αστείες προσπάθειες σύλληψης…

Ο Μπίνγκους το καγκουρό διέφυγε από το Κέντρο Άγριας Ζωής του Γουέικο στο Τέξας στις 24 Μαΐου και όσα ακολούθησαν θυμίζουν σπαρταριστή κωμωδία του Χόλιγουντ.

Σε ένα από τα πιο αστεία στιγμιότυπα, άνδρας με δίχτυ προσπαθεί απεγνωσμένα να πιάσει το καγκουρό, αλλά ο Μπίνγκους τον άφησε πίσω του με μερικά εντυπωσιακά άλματα που έκανε.

Ούτε δύο αστυνομικοί κατάφεραν αρχικά να περιορίσουν το «μαρσιποφόρο – σπρίντερ», που έμοιαζε αποφασισμένο να κερδίσει την ελευθερία του.

Το βίντεο που δημοσίευσε το Αστυνομικό Τμήμα του Γουέικο έγινε αμέσως viral στα social media, καθώς ακούγεται ωςε μουσική υπόκρουση το θρυλικό «Rapper’s Delight» των The Sugarhill Gang!

Τελικά, μετά από αρκετό κυνηγητό, οι αρχές κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον «δραπέτη».

@nbcdfw Waco Police were led on a “hop pursuit” by a repeat offender. The department shared a video on social media of Bingus, a kangaroo who had escaped his wildlife rescue on Monday. However, this was not his first escape, according to the post. #waco #kangaroo ♬ original sound – NBCDFW

 

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι αυτός ο ειδικός στις αποδράσεις επέστρεψε σώος και αβλαβής», ανακοίνωσε με μπόλικη δόση χιούμορ η αστυνομία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
247
157
137
103
98
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι: Ο βοηθός του κατηγορείται ότι κατέστρεψε στοιχεία για την κεταμίνη
Ο Κένεθ Ιουαμάσα φέρεται να ξεκίνησε την απόπειρα συγκάλυψης μόλις μία ώρα μετά τον θάνατο του 54χρονου Μάθιου Πέρι, στις 29 Οκτωβρίου του 2023, στο τζακούζι του σπιτιού του στην Καλιφόρνια
Μαθιου Πέρι
Newsit logo
Newsit logo