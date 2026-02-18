Συμβαίνει τώρα:
Ελεύθερος ο σεναριογράφος Μεχντί Μαχμουντιάν – Είχε καταδικάσει τις αιματηρές καταστολές των διαμαρτυριών στο Ιράν

Συνελήφθη στην Τεχεράνη ο σεναριογράφος της υποψήφιας για Όσκαρ ταινίας «Ένα απλό ατύχημα»
Jafar Panahi attends the red carpet during day seven of the 22nd Marrakech International Film Festival (FIFM) in Marrakesh, Morocco, 04 December 2025. The festival runs from 28 November to 06 December 2025. EPA/JALAL MORCHIDI
Ο Τζαφάρ Παναχί / EPA/JALAL MORCHIDI

O συν-σεναριογράφος της υποψήφιας για Όσκαρ ταινίας «Ένα απλό ατύχημα» (It Was Just an Accident) Μεχντί Μαχμουντιάν, αφέθηκε ελεύθερος 17 ημέρες μετά τη σύλληψή του στην πρωτεύουσα του Ιράν.

Ο συγγραφέας και ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχε συλληφθεί με αφορμή την υπογραφή ανοικτής επιστολής που καταδίκαζε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και τη βίαιη καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων από τις δυνάμεις ασφαλείας, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η ταινία «Ένα απλό ατύχημα» μιλάει για τη βία του ιρανικού κράτους και ο σκηνοθέτης της Τζαφάρ Παναχί αναφέρθηκε στην κατάσταση στην πατρίδα του κάνοντας μια δραματική έκκληση κατά την έναρξη της τελετής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου στα μέσα Ιανουαρίου στο Βερολίνο.

