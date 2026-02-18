Ελεύθερος ο σεναριογράφος Μεχντί Μαχμουντιάν – Είχε καταδικάσει τις αιματηρές καταστολές των διαμαρτυριών στο Ιράν

O συν-σεναριογράφος της υποψήφιας για Όσκαρ ταινίας «Ένα απλό ατύχημα» (It Was Just an Accident) Μεχντί Μαχμουντιάν, αφέθηκε ελεύθερος 17 ημέρες μετά τη σύλληψή του στην πρωτεύουσα του Ιράν.

Ο συγγραφέας και ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχε συλληφθεί με αφορμή την υπογραφή ανοικτής επιστολής που καταδίκαζε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και τη βίαιη καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων από τις δυνάμεις ασφαλείας, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η ταινία «Ένα απλό ατύχημα» μιλάει για τη βία του ιρανικού κράτους και ο σκηνοθέτης της Τζαφάρ Παναχί αναφέρθηκε στην κατάσταση στην πατρίδα του κάνοντας μια δραματική έκκληση κατά την έναρξη της τελετής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου στα μέσα Ιανουαρίου στο Βερολίνο.